Vài tháng trước, Riyad Mahrez còn cười nhạo vào nhận định, Leicester đang ở trong cuộc chiến trụ hạng. Giờ thì nó đã thành sự thật. Nhà ĐKVĐ hiện rơi xuống vị trí thứ 17, chỉ cách nhóm cầm đèn đỏ vỏn vẹn 1 điểm.

Sai lầm với “giải pháp an toàn”

Đây không phải lần duy nhất Mahrez đánh giá sai tình hình. Hồi đầu mùa giải, Cầu thủ hay nhất mùa 2015/16 đã từ chối hàng loạt đề nghị hấp dẫn từ Barcelona và Arsenal để ở lại Leicester.

Vào lúc này, Mahrez mới nhận ra, mình đã sai khi ở lại Leicester.

“Đó là quyết định đúng. Tôi sẽ chứng minh bản thân một lần nữa, cùng đội bóng tiếp tục gặt hái vinh quang và làm nên lịch sử”, Mahrez nói với Sky Sports

Sẽ rất khiên cưỡng nếu cho rằng, việc gia hạn hợp đồng với Leicester đến từ lòng trung thành, yếu tố gần như đã biến mất khỏi bóng đá hiện đại. Là một người đã mất 5 năm đầu tiên của sự nghiệp ở những giải đấu cấp thấp, Mahrez chưa sẵn sàng cho thử thách lớn tại một đội bóng lớn. Và anh nhanh chóng bị thuyết phục bởi Ranieri, rằng ở nơi khác, anh chỉ là một trong vô số ngôi sao, trong khi đó ở Leicester, luôn là tâm điểm.

Mahrez đã không thể tái hiện những màn trình diễn đỉnh cao như mùa trước.

Chỉ một mùa vụt sáng khi đã 25 tuổi, Mahrez lo ngại không thể cạnh tranh nổi với Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar hay Rakitic ở Barcelona, hoặc Alexis Sanchez, Theo Walcott và Chamberlain khi đến Arsenal. Anh cảm thấy sẽ tốt hơn trong một đội bóng được xây dựng xung quanh mình, hơn là ngồi dự bị ở CLB lớn chỉ sau một vài trận chơi tệ.

Khi tàu đắm, tất cả đều chìm

Thực tế là Mahrez vẫn đóng vai trò trung tâm trong lối chơi của Leicester, nhưng nhiều thứ khác đã thay đổi. Với tư cách nhà vô địch và phần vì không còn một nhân vật thu hồi bóng tốt như N’Golo Kante, Ranieri buộc phải chơi chủ động, cố gắng cầm bóng hơn là dựa vào phòng ngự phản công.

Nó có nghĩa là Mahrez có ít không gian để tiến hành các pha nước rút và rê dắt bóng, đồng thời đối phương luôn có thời gian và đầy đủ quân số để ngăn chặn anh ta.

Những người xung quanh Mahrez đều chơi tệ và không thể giúp đỡ anh.

Mùa này, Mahrez chỉ tạo ra 2,1 pha đi bóng mỗi trận, ít hơn nhiều so với trung bình 3,5. Khi lối chơi thay đổi, anh cũng bị hạn chế sự tự do. Thay vì cầm bóng và đột phá, cầu thủ người Algeria buộc phải thực hiện nhiều đường chuyền ngắn mỗi trận (26,3) và số lần thoát xuống để tạt bóng giảm mạnh, từ 0,9 xuống còn 0,5. Ngoài ra, số pha dứt điểm trong vùng cấm chỉ là 24, bằng một nửa so với mùa trước (44).

Một điều quan trọng khác, như Mahrez nói trong lễ nhận giải thưởng Cầu thủ hay nhất mùa 2015/16, thành công của anh được tạo ra từ hoạt động tập thể. Nhờ sự di chuyển linh động của Jamie Vardy và Shinji Okazaki, Mahrez luôn có rất nhiều khoảng trống để thâm nhập. Nay cả hai người trên đều sa sút còn Islam Slimani chỉ thường trực trong khu cấm địa và chờ đợi các quả tạt, anh bỗng thấy mình trở nên đơn độc.

Bằng giai đoạn này năm ngoái, Mahrez đã có 14 bàn thắng trong tổng số 17 bàn cả mùa. Hiện tại, chỉ có 3 lần anh nổ súng và không lần nào kể từ ngày 3/12. Nó dẫn đến việc Ranieri nghĩ rằng, có lẽ tốt hơn nếu không có Mahrez trong đội hình, và để anh ngồi ngoài 4 trận.

“Tôi biết phong độ tốt nhất sẽ sớm quay trở lại và mọi thứ rồi sẽ ổn”, Mahrez nói với ESPN. Hy vọng rằng anh không sai một lần nữa.

Mùa này, Mahrez đã ghi 3 bàn sau 47 pha dứt điểm, đạt tỷ lệ chuyển đổi 0,6%, đồng thời tạo ra 29 cơ hội và 2 trong số đó dẫn đến bàn thắng (0,7%). Mùa trước, anh ghi 17 bàn từ 86 cú dứt điểm (19,7%) và thiết lập 67 cơ hội, 11 trở thành các pha kiến tạo (16,4%).

VietBao.vn