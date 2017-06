Với cú đúp trong trận chung kết, C. Ronaldo lập kỷ lục ghi bàn nhiều nhất ở Champions League – 102 bàn thắng.

Hai đội bóng mạnh nhất châu Âu đã trình diễn thứ bóng đá tấn công đẹp mắt. Dù “bị” coi là đại diện của bóng đá phòng ngự chặt, phản công nhanh đặc trưng của Italia, nhưng các cầu thủ Juventus đã khiến người hâm mộ thán phục với lối chơi công-thủ toàn diện. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn K. Navas, Real Madrid đã có thể bị thủng lưới ở các phút 3, 4, và 7.

Trong khi những Higuain, Pjanic luôn gây nguy hiểm cho hàng phòng ngự của Real Madrid thì C. Ronaldo, Benzema phía Real Madrid vẫn chưa có pha bóng nào đáng kể. Việc G. Bale ngồi ghế dự bị khiến những đợt lên bóng của Real Madrid thiếu tốc độ. “Lão tướng”, thủ môn G. Buffon vẫn chỉ huy hàng phòng ngự của Juventus chơi rất chắc chắn. Tuy nhiên, các ngôi sao của Real Madrid đã tỏa sáng đúng lúc: phút 20, từ đợt phản công nhanh, Carvajal (cầu thủ đã bình phục chấn thương trước trận đấu) có đường căng ngang để C. Romaldo sút nối, ghi bàn cho Real Madrid. Cơ hội đầu tiên, cú sút đầu tiên của Real Madrid đã thành bàn. C. Ronaldo đã chứng tỏ được giá trị của mình.

Các cầu thủ Juventus không nao núng, dâng lên dồn ép đối thủ, buộc Real Madrid trở thành đội bóng phải chơi phòng ngự phản công. Phút 27, sau những nỗ lực đáng khen, M. Mandzukic xoay người móc bóng, lập siêu phẩm, gỡ 1-1 cho Juventus. Higuain là người có pha “làm bóng” tinh tế trong vòng cấm để Mandzukic lập công. Juventus xứng đáng có bàn thắng cực kỳ đẹp mắt sau bốn lần dứt điểm trúng đích.

Cầu thủ hai đội tiếp tục thế trận chặt chẽ trong hiệp 2. Ưu thế có phần nghiêng về Real Madrid. Phút 61, sau hàng loạt pha ép sân, Casemiro tung cú sút xa cực mạnh, bóng chạm cầu thủ của Juventus Khedira, đổi hướng vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Buffon, Real Madrid một lần nữa, vươn lên dẫn 2-1. CĐV của Juventus chưa hết bàng hoàng thì họ lại phải nhận cú sốc tiếp theo: phút 64, Ronaldo sút bóng cận thành, nâng cách biệt lên 3-1 cho Real Madrid. Bàn thua này có lỗi của hàng phòng ngự Juventus, để mất bóng trước vòng cấm và không theo sát Ronaldo.

Real Madrid đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử là đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu của mình trong kỷ nguyên Champions League. Lần thứ ba có mặt trong trận chung kết Champions League, thủ môn G. Buffon lại ngậm ngùi của kẻ thua cuộc. Các cầu thủ Juventus dường như đuối sức ở những thời điểm quyết định. Phút 77, G. Bale thay Benzema và cầu thủ “vua tốc độ” này đã gây nhiều vất vả cho hàng phòng ngự của Juventus. Phút 84,J. Cuadrado lĩnh thẻ đỏ khiến Juventus mất người, hết hy vọng lật ngược tình thế. “Dải thiên hà” dày dạn kinh nghiệm đã ghi thêm một bàn thắng nữa ở phút 90 do công của M. Asensio và bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình.

Những người hâm mộ bóng đá chúc mừng nhà vô địch Real Madrid với màn trình diễn thuyết phục và chia sẻ nỗi buồn thua trận của các cầu thủ Juventus – những người đã cống hiến một trận đấu đầy quả cảm, xứng đáng được ngợi khen.

HÒA BÌNH

