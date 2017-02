Ngày 26/2, SLNA sẽ đối đầu với SHB Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 7 V-League 2017. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ sẽ không có lực lượng mạnh nhất ở cuộc đọ sức này.

Theo đó, trung vệ Quế Ngọc Hải sẽ vắng mặt vì án treo giò (3 thẻ vàng). Ngoài Quế Ngọc Hải, SLNA còn không có sự Phạm Thế Nhật vì lý do tương tự.

Không chỉ SLNA, FLC Thanh Hóa cũng vắng 2 trụ cột ở vòng 7 V-League 2017, khi Lê Quốc Phương và Pape Omar Faye bị treo giò theo QĐKL số 68 và QĐ GQKN số 51 của BTC.

Danh sách những cầu thủ phải nghỉ thi đấu ở vòng 7 V-League 2017.

Ngoài việc thông báo các cầu thủ bị treo giò ở vòng đấu thứ 7, BTC giải VĐQG đã căn cứ các Quyết định kỷ luật của Ban kỷ luật LĐBĐVN ban hành ngày 21 tháng 02 năm 2017 về việc cấm tham gia các hoạt động bóng đá do LĐBĐVN quản lý đối với một số cán bộ, cầu thủ của CLB Long An vi phạm trong trận đấu tại vòng 6 giữa đội TP Hồ Chí Minh và đội Long An ngày 19/02/2017 trên SVĐ Thống Nhất.

Theo đó, ông Võ Thành Nhiệm Chủ tịch CLB Long An (bị cấm tham gia hoạt động bóng đá 36 tháng), Ngô Quang Sang HLV trưởng (bị cấm tham gia hoạt động bóng đá 36 tháng), Nguyễn Minh Nhựt (bị cấm tham gia hoạt động bóng đá 24 tháng), Huỳnh Quang Thanh (bị cấm tham gia hoạt động bóng đá 24 tháng) phải nghỉ thi đấu và làm nhiệm vụ tại giải VĐQG 2017 kể từ trận đấu tại vòng đấu thứ 7 (ngày 24/02/2017)./.

PV/VOV.VN

VietBao.vn