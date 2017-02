Án phạt treo giò 2 năm đã được Ban kỷ luật VFF đưa ra dành cho đội trưởng Quang Thanh và thủ môn Minh Nhựt của Long An. Xét trên bề mặt, hành vi của họ trên sân là khó có thể chấp nhận được. Việc đứng im không thi đấu hay thậm chí nhào lộn làm trò hề đã khiến bóng đá Việt Nam bị xấu mặt trên truyền thông quốc tế.

Thủ thành Minh Nhựt với lời xin lỗi muộn màng. (Ảnh: HD)

Nhưng nhìn một cách sâu xa hơn, Quang Thanh và Minh Nhựt không thể ép các cầu thủ Long An đứng im không đá. Bản thân hai cầu thủ này cũng chỉ nhận lệnh từ Ban lãnh đạo CLB Long An để phản ứng lại tiếng còi của trọng tài Nguyễn Trọng Thư.

Trong hoàn cảnh đội nhà vừa vất vả gỡ hòa 2-2, lại bị trọng tài Thư thổi penalty ở thời điểm cuối trận đã khiến nguyên Chủ tịch CLB Long An - Võ Thành Nhiệm không giữ được bình tĩnh. Ông Nhiệm thậm chí đã vào sân đôi co với trọng tài Thư. Và sau đó, BLĐ Long An đã “bật đèn xanh” cho các cầu thủ của mình phản ứng lại bằng cách đứng im.

Như vậy, xét trên một khía cạnh nào đó thì Quang Thanh và Minh Nhựt chỉ làm theo lệnh cấp trên. Có điều đáng tiếc cho các cầu thủ này khi một người là thủ môn, một người là đội trưởng, đều là những vị trí đặc thù trong bóng đá. Bởi thế mà họ bị lãnh án treo giò 2 năm, trong khi các đồng đội lại không hề hấn gì.

Trong một diễn biến mới liên quan đến sự việc, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết đã cung cấp các thông tin cho Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an: “Phía C45 đã nắm mọi thông tin về tài khoản cá nhân, số điện thoại… của các trọng tài, giám sát trận đấu. Quan điểm của VFF là nếu phát hiện ra sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm minh, không có sự nhân nhượng, bao che”.

Xét cho cùng, Minh Nhựt và Quang Thanh cũng chỉ là “nạn nhân” từ những sự chỉ đạo sai lầm của cấp trên. Việc đưa ra án phạt treo giò 2 năm không chỉ chấm dứt sự nghiệp “quần đùi áo số” của hai cầu thủ này mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống gia đình, người thân của họ. Nói như thủ thành Minh Nhựt thì: “Họ làm vậy chẳng khác gì giết tôi rồi”./.

