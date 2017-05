Dư luận bàn tán xôn xao về “quân xanh” của hai đội trẻ Việt Nam nhưng điều đó có ý nghĩa gì khi mà đại diện trẻ đến từ Nam Mỹ có thành tích giàu nhất thế giới với sáu lần vô địch World Cup U-20.

Nói U-20 Argentina những năm gần đây không mạnh hoàn toàn không sai nhưng với một thương hiệu đến từ Argentina là những hậu duệ của Maradona, Kempes, Messi… dự World Cup trẻ thì sự so sánh có nghĩa gì đâu.

Những huyền thoại của Argentina như Maradona, Messi, Aguero… đều bước lên bục vinh quang của giải U-20 thế giới và đây cũng chính là đội tuyển Argentina ở tương lai gần.

U-20 Argentina vượt qua vòng bảng khu vực Nam Mỹ đứng thứ tư lấy suất cuối cùng khu vực. Ảnh: GETTY IMAGES

U-20 Argentina góp mặt tại World Cup trẻ lần này với tư cách đội đứng thứ tư khu vực Nam Mỹ (tức suất cuối cùng của khu vực này).

Sẽ có nhiều người thắc mắc về U-20 Brazil từng năm lần vô địch giải này sao không có tên. Thực tế thì họ đã bị loại do lượt trận cuối không thể thắng nổi đội chót bảng là Colombia nhưng cuối cùng thì để hòa và mất vé. Và nghĩ xa hơn một tí thì U-20 Argentina may mắn do U-20 Brazil tự hại mình bởi chỉ cần thắng U-20 Colombia thì U-20 Argentina đã trở thành khán giả và mất suất đến Hàn Quốc.

Nói thế để thấy thực lực của đội bóng trẻ U-20 Argentina có mặt tại vòng chung kết vào phút chót nhưng không hẳn đội bóng nào qua khe cửa hẹp thì đến vòng chung kết cũng là đội bóng yếu bị xem là lót đường.

HLV trưởng kiêm Giám đốc kỹ thuật Claudio Ubeda của U-20 Argentina mang đội hình chính thức dự World Cup sang Việt Nam với 21 cầu thủ và ông tin rằng đó là những tinh tú của nền bóng đá xứ sở Tango với đa phần là các cầu thủ khoác áo Boca, River Plate, New Old Boys…

“Quân xanh” U-20 Argentina dù đến vòng chung kết với tư cách nào và dù bóng đá Argentina ra sao thì họ vẫn luôn là đội bóng chất lượng hàng đầu.

VietBao.vn