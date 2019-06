Sự kiện:

Quyết Chiến tiếp tục là đối thủ chính của "Quái kiệt" số 1 nước Pháp ở vòng bảng chính thức World Cup tại Bỉ tới đây

Người hâm mộ mong chờ Bury Jeremy trở lại mạnh mẽ tại TP.HCM World Cup diễn ra hồi tháng 5 mới đây. Tuy nhiên, “Quái kiệt” số 1 nước Pháp tiếp tục phải cay đắng chia tay giải thế giới từ vòng bảng sau thất bại quyết định trước cơ thủ Việt Nam, Trần Quyết Chiến cũng đúng sau 21 lượt cơ.

Sắp tới đây, chặng World Cup khác sẽ tiếp tục diễn ra từ ngày 17-23/6 ở Blankenberge (Bỉ). “Oan gia ngõ hẹp” khi Bury tiếp tục nằm chung bảng F với Trần Quyết Chiến.

Sau hai lần bị cơ thủ Việt Nam đánh bại phải rời giải từ vòng bảng, người hâm mộ bi-a đang chờ đợi xem tay cơ người Pháp sẽ thể hiện thế nào trước “Vua bi-a carom Việt Nam”.

VietBao.vn