Đây sẽ là một trong hai sự bổ sung quan trọng của giải thưởng "Quả bóng vàng 2018", lần đầu tiên kể từ khi sự kiện tôn vinh thường niên này được tạp chí France Football (Pháp) công bố vào năm 1956. Tất nhiên, chi tiết "đầu tiên" này không tính đến giai đoạn 2010-2015, những năm "Quả bóng vàng" sáp nhập với giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" của FIFA để cho ra mắt giải thưởng hoàn toàn mới: Quả bóng vàng FIFA

Giải thưởng Quả bóng vàng do France Football khởi xướng

Từ sáng kiến của nhà báo thể thao Gabriel Hanot, tạp chí France Football thành lập giải thưởng Ballon d"Or (Quả bóng vàng) vào năm 1956 nhằm vinh danh cầu thủ nam thi đấu hay nhất trong năm trước đó, kết quả dựa trên sự bình chọn của các nhà báo bóng đá. Khởi thuỷ, Ballon d"Or chỉ dành cho các cầu thủ có quốc tịch tại châu Âu. Tuy nhiên, đến năm 1995, giải thưởng được mở rộng cho mọi cầu thủ đến từ bất kỳ quốc gia nào trên thế giới miễn là đang thi đấu cho các CLB tại Cựu lục địa. Đó là sự mở đường cho ngôi sao người Liberia George Weah, cầu thủ châu Phi đầu tiên và duy nhất cho đến nay được nhận giải thưởng cao quý này.

Ronaldo là chủ nhân Quả bóng vàng hai mùa 2016-2017

Từ năm 2007, Ballon d"Or trở thành một giải thưởng toàn cầu dành cho cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp từ khắp các quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới nếu hội đủ điều kiện. Bỏ qua giai đoạn 2010-2015 khi France Football hợp tác với FIFA để ra mắt giải thưởng mới "Quả bóng vàng FIFA", hai năm trở lại đây, tạp chí bóng đá nổi tiếng của Pháp đã quay lại với giải thưởng của riêng mình.

Với các cầu thủ nữ, những cô gái chơi bóng đá kể từ năm 2001 đã bắt đầu được sánh vai cùng các đồng nghiệp nam ở giải thưởng thường niên "Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm" do FIFA tổ chức. Trong khi giải thưởng cầu thủ nam sáp nhập với Ballon d’Or giai đoạn 2010-2015, giải thưởng "Cầu thủ nữ xuất sắc nhất trong năm" vẫn được FIFA duy trì riêng rẽ đến năm 2015. Sau khi ngừng hợp tác với tạp chí France Football, từ năm 2016, FIFA cho ra đời giải thưởng "FIFA The Best", vinh danh cả các cầu thủ nam lẫn nữ xuất sắc nhất.

Marta (Brazil) giành giải thưởng FIFA The Best 2018...

Không muốn "lạc hậu" so với thời cuộc khi bình đẳng giới đã trở thành một vấn đề toàn cầu từ lâu, kể từ năm 2018, tạp chí France Football sẽ trao thêm giải thưởng dành cho nữ cầu thủ xuất sắc nhất khi lần đầu công bố danh sách 15 ứng viên xuất sắc nhất trước khi tiến hành trao giải vào ngày 8-10 tới đây.

... và sẽ đối đầu cùng các ứng viên nặng ký khác ở "Quả bóng vàng?

Marta (Brazil) là người chiến thắng giải thưởng "FIFA The Best 2018", vượt qua các đối thủ nặng ký như Ada Hegerberg (Na Uy), Dzsenifer Marozsan (Đức), Lucy Bronze (Anh), Pernille Harder (Đan Mạch), Amandine Henry, Wendie Renard (Pháp), Samantha Kerr (Úc), Megan Rapinoe (Mỹ), Saki Kumagai (Nhật Bản)… Hãy chờ xem những gương mặt ưu tú này có "tái xuất" ở giải thưởng của France Football hay không.

* Cùng với giải thưởng "Quả bóng vàng nữ", Ban tổ chức còn dự định công bố giải thưởng Kopa Trophy dành cho các cầu thủ nam U21 xuất sắc nhất trên khắp thế giới. Ứng viên cho danh hiệu này sẽ được chọn bởi 33 cựu "Quả bóng vàng" như Messi, Cristiano Ronaldo, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Marco van Basten, Zinedine Zidane, Ronaldinho, Denis Law, Kevin Keegan... Đông Linh (theo France Football)

