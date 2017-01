Một lá thư đã được ban tổ chức Premier League gửi đến toàn bộ 20 đội bóng tại Premier League với nội dung kêu gọi tăng cường an ninh ở khu vực sân vận động để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Thông báo này được phát đi trong bối cảnh vụ châu Âu đang chao đảo vì những kẻ khủng bố. Còn nhớ hôm 20/12, một chiếc xe tải lao vào giữa phiên chợ Giáng sinh đông đúc tại trung tâm thủ đô Berlin, Đức khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 48 người bị thương, trong đó có cả người già và trẻ em.

Hiện trường vụ khủng bố đẫm máu tại Đức.

Những sân vận động với hàng vạn khán giả tại Anh nhiều khả năng sẽ trở thành đích ngắm tiếp theo của những tên khủng bố. Phát ngôn viên của Premier League cho biết: "Sau sự cố bi thảm ở Berlin, các CLB tại giải Ngoại hạng có nghĩa vụ cung cấp thông tin và ngăn chặn bất kỳ hành động nào có liên quan đến khủng bố".

"An ninh tại Anh đang có dấu hiệu bị nới lỏng. Cần có sự liên kết chặt chẽ giữa lực lượng an ninh và nhóm cố vấn an toàn ở mỗi địa phương".

Tháng 5/2016, trận đấu giữa Manchester United và Bournemouth đã bị hoãn lại, khán giả bị buộc sơ tán khẩn cấp vì phát hiện một chiếc túi nghi chứa bom trên khu vực khán đài. Rất may đó chỉ là thiết bị tập luyện của một công ty tư nhân bỏ quên sau buổi diễn tập dành cho chó nghiệp vụ.

Chưa biết trái bom là thật hay giả nhưng việc sơ tán để đảm bảo an toàn cho cổ động viên là vô cùng cần thiết.

Cuối tuần này, loạt trận trong khuôn khổ vòng 3 FA Cup sẽ diễn ra. Không phải là đấu trường hấp dẫn nhất nhưng sự góp mặt của hàng loạt ông lớn như MU, Arsenal, Chelsea, Liverpool...vẫn có thể lấp đầy bất cứ sân vận động nào. Lực lượng an ninh trên toàn lãnh thổ Anh sẽ được huy động tối đa để đảm bảo an toàn cho người hâm mộ đến sân.

