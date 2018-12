Trên số báo ra ngày thứ bảy 15-12, Báo Người Lao Động dành tặng bạn đọc một poster để cùng cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết AFF Cup 2018 gặp đội tuyển Malaysia diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 15-12 trên sân vận động Mỹ Đình - Hà Nội.

Poster cổ vũ tuyển Việt Nam chinh phục AFF Cup do Báo Người Lao Động và Công ty LS thực hiện. Poster có khổ A2 (56 x 41cm), in giấy couche 4 màu bao gồm hình ảnh các tuyển thủ và HLV Park Hang - seo – những người đã và đang làm say đắm hàng triệu trái tim người hâm mộ nước nhà; những người đã có công lớn trong việc giúp tuyển Việt Nam có mặt trong trận chung kết AFF Cup 2018 và đứng trước cơ hội chinh phục cúp vàng sau 10 năm.

Đa phần người hâm mộ cảm thấy vui và bất ngờ khi cầm trên tay Poster. Nhiều người cho biết sẽ mang theo khi đến các điểm xem bóng đá vào tối nay để cổ vũ cho tuyển Việt Nam.

Dưới đây là những hình ảnh do phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại được trên đường phố TP HCM khi Poster cổ vũ tuyển Việt Nam chinh phục AFF Cup 2018 đến với người hâm mộ.

VietBao.vn

Hoàng Triều