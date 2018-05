Phó ban Trọng tài xin phép tạm thời giữ im lặng Trao đổi với phóng viên ANTĐ về nội dung đoạn băng ghi âm được cho là do chính mình thực hiện, Phó ban Trọng tài Dương Văn Hiền xin phép tạm thời không đưa ra bất cứ bình luận nào. Ông Hiền chia sẻ, thời gian này đang quá mệt mỏi vì mâu thuẫn với Phó chủ tịch VPF nên muốn được nghỉ ngơi. Tuy nhiên ông Hiền cho biết vào thời điểm thích hợp sẽ nói rõ mọi chuyện để báo chí và công luận hiểu hơn về vụ lùm xùm này. Theo tìm hiểu, tố cáo của Phó ban Trọng tài Dương Văn Hiền với Phó Chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng xuất phát từ công văn VPF gửi Ban Trọng tài ngày 10-4-2018, nội dung đề xuất điều chỉnh phân công trọng tài ở vòng 5 và vòng 6 V-League, trong đó có 2 trận liên quan tới CLB Hải Phòng do ông Trần Mạnh Hùng làm chủ tịch. Công văn VPF gửi Ban Trọng tài đề xuất để trọng tài FIFA Ngô Duy Lân bắt trận nhạy cảm giữa Hải Phòng và Quảng Nam Cụ thể, văn bản của VPF cho rằng trận Hải Phòng- Quảng Nam (vòng 5) là trận đấu nhạy cảm khi cả hai đội đang xếp nhóm cuối bảng xếp hạng nên đề xuất hoán đổi trọng tài. Theo đó, trọng tài FIFA Ngô Duy Lân sẽ thay trọng tài Nguyễn Trung Kiên điều khiển trận này. Đến vòng 6, trọng tài Kiên điều hành trận đấu TPHCM- Hải Phòng thay cho trọng tài Lân. Đề xuất này sau đó bị Ban Trọng tài bác bỏ, giữ nguyên việc trọng tài Kiên bắt vòng 5 còn trọng tài Lân bắt vòng 6. Mâu thuẫn âm ỷ và bùng phát sau vòng 7, khi trọng tài Nguyễn Văn Kiên thổi oan 11m cho HAGL trên sân Nha Trang, VPF gửi văn bản không mời làm nhiệm vụ với trọng tài Kiên và không mời ông Hiền làm giám sát trọng tài do mắc sai sót ở một số trận đấu trước đó. Ngay lập tức, ông Hiền tố cáo VPF mà cụ thể là Phó chủ tịch Trần Mạnh Hùng can thiệp vào việc phân công trọng tài và cho biết đang nắm trong tay một số công văn làm bằng chứng. Được biết, Ban Kiểm tra VFF sau khi xác minh đã kết luận công văn VPF gửi Ban Trọng tài không có vi phạm như tố cáo của Phó ban Dương Văn Hiền. Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho rằng vụ việc chỉ là hiểu lầm giữa hai bên. Ông Tú nêu quan điểm rằng VPF với vai trò đơn vị tổ chức giải có quyền đề xuất trọng tài còn việc có chấp thuận hay không do Ban Trọng tài VFF quyết định.