Trận đấu bù vòng 1 NutiCafe V-League giữa TP.HCM và SL Nghệ An được xem là trận “derby Nghệ An” vừa kết thúc trên sân Thống Nhất. TP.HCM đã không chống đỡ nổi trước SL Nghệ An “thiện xạ” hơn, đồng đều hơn lẫn bản lĩnh hơn.

Pha lên tham gia tấn công và ghi bàn của Quế Ngọc Hải.

Gọi là trận “derby” Nghệ An quả không sai bởi trong thành phần CLB TP.HCM có rất nhiều cầu thủ SL Nghệ An như Phi Sơn, Sầm Ngọc Đức… Tuy nhiên, trước một SL Nghệ An bản lĩnh và cứng cựa thì TP.HCM vẫn là một đội “nhỏ” hơn rất nhiều, nhỏ hơn mọi góc độ nên thua 0-2 chẳng phải là điều đáng bàn.

Trước đó ở phút 13 Văn Đức cũng có một pha bật cao đánh đầu ăn bàn.

Ngay cả “át bài” được đặt niềm tin cao nhất là Phi Sơn khi gặp lại đồng đội cũ trong màu áo SL Nghệ An còn… bị tư tưởng phân tán dẫn đến trạng thái làm cho đôi chân không thanh thoát và nửa hiệp 1 đã bị HLV Miura thay ra nghỉ.

SL Nghệ An có bàn thắng khá sớm do công của tuyển thủ U-23 Phan Văn Đức ghi từ pha đánh đầu cận thành ở phút 13.

Đình Luật hôm nay bất lực với các tình huống cố định dẫn đến TP.HCM thua trận.

HLV Nguyễn Đức Thắng của SL Nghệ An cho rằng SL Nghệ An vào trận này với quyết tâm rất cao để cải thiện trên bảng xếp hạng, tuy nhiên theo nhìn nhận của chúng tôi thì SL Nghệ An

hay hơn, đều hơn.

Khi Phi Sơn bị HLV Miura thay ra ở phút 37 thì trên khán đài cũng có nhiều lời xì xào nhưng thực tế rõ ràng thay Phi Sơn là điều hợp lý dù đó là “át bài” duy nhất của HLV Miura. Trong khi đó theo quan sát của chúng tôi thì khi Phi Sơn rời sân, có vẻ như anh đã bị chấn thương.

Điều đáng nói là các ngoại binh của TP.HCM quá kém. Khi Gustavo chấn thương còn lại Paulo Tavares chơi chẳng hơn một cầu thủ nội xoàng xoàng nào.

Văn Đức ăn mừng bàn thắng.

Ngoài bàn thắng của tuyển thủ U-23 Văn Đức thì phút bù giờ hiệp 1, khi SL Nghệ An được hưởng quả phạt góc, trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải lên tham gia tấn công bật cao đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0.

Phi Sơn phải rời sân ở phút 37 mà HLV Miura nói là bị chấn thương.

Sang hiệp 2 không bên nào ghi được bàn thắng. SL Nghệ An dẫn 2-0 ở hiệp 1 cùng một thế trận chắc chắn, trong khi “ngòi nổ” của chủ nhà là Phi Sơn rời sân quá sớm nên hầu như chẳng còn cơ hội nào cho TP.HCM rút ngắn hoặc san bằng cách biệt.

Như vậy ba trận đá liên tiếp trên sân Thống Nhất thì TP.HCM thắng hai trận và thua một trận.

