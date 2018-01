Hôm nay 30-1, Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Hàng không Vietjet về việc để xảy ra hoạt động biểu diễn trên chuyến bay mang số hiệu VJ7268 chở đội tuyển U23 Việt Nam từ Thường Châu (Trung Quốc) về sân bay quốc tế Nội Bài ngày 28-1 vừa qua.

Theo đó, hãng hàng không Vietjet bị phạt tiền 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, Cục Hàng không cũng có văn bản khuyến cáo lần thứ nhất đối với Vietjet về vi phạm này.

Vietjet bị phạt 40 triệu đồng vì "biểu diễn bikini:" trên máy bay đón đội tuyển U23 Việt Nam về nước

Các cá nhân có liên quan bị xử phạt vi phạm hành chính gồm: Giám đốc điều hành Vietjet (ông Lưu Đức Khánh) và tiếp viên trưởng chuyến bay VJ7268. Trong đó, Giám đốc điều hành Vietjet bị xử lý theo hình thức khuyến cáo bằng văn bản; Tiếp viên trưởng bị phạt hành chính 4 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm không báo cáo kịp thời cho cơ trưởng chuyến bay.

Quyết định xử phạt được ban hành trên cơ sở Cục Hàng không Việt Nam tổ chức cuộc họp đánh giá, xác định nguyên nhân, xem xét trách nhiệm để xử lý vi phạm nhằm tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động hàng không dân dụng đối với Công ty Cổ phần hàng không Vietjet. Cục Hàng không đánh giá việc tổ chức sự kiện trên chuyến bay VJ7269 của Vietjet mặc dù không làm mất an toàn chuyến bay nhưng có thể gây uy hiếp an toàn.

Liên quan đến vi phạm của Vietjet, chiều 29-1, đại diện Bộ Văn hoá-Thể thao-Du lịch (VH-TT-DL) đã có buổi làm việc với đại diện VietJet về những hình ảnh phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục trên chuyến bay mang VJ7268. Tại buổi làm việc, chiều 29-1, đại diện VietJet đã gửi lời xin lỗi tới Bộ VH-TT-DL, LĐBĐ Việt Nam (VFF), Ban Huấn luyện, các cầu thủ U23 Việt Nam và người hâm mộ. Đồng thời nhận trách nhiệm về toàn bộ sự việc xảy ra trên chuyến bay khiến dư luận bức xúc.

Vietjet thừa nhận đã không báo cáo Bộ VH-TT-DL về nội dung chương trình vì thời gian tổ chức chuyến bay gấp. Bên cạnh đó, hãng cũng muốn tạo sự bất ngờ cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Ban lãnh đạo Vietjet đã có kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc cũng như kỷ luật các nhân sự liên quan.

Về việc Công ty Cổ phần Hàng không VietJet tổ chức sự kiện trên máy bay có hoạt động trình diễn thời trang khi chưa xin phép cơ quan chức năng là vi phạm các quy định tại Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Tuy nhiên, sự việc xảy ra trên chuyến bay nên phải tuân thủ các quy định trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Do vậy, Thanh tra Bộ VH-TT-DL thống nhất chuyển, đề nghị Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam xử lý vi phạm trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

VietBao.vn

Tô Hà