Treo giò Sầm Ngọc Đức 8 trận, cấm CĐV Hải Phòng đến sân khách tới hết giải.

Ngoài án cấm thi đấu tám trận, cầu thủ đội CLB Hà Nội còn phải nộp phạt 30 triệu đồng do hành vi bạo lực với Anh Hùng (Hải Phòng). Bên cạnh đó, Ngọc Đức phải chịu mọi chi phí chữa trị chấn thương do mình gây ra cho Anh Hùng.

Với hành vi phi thể thao tại trận đấu Hà Nội - Hải Phòng trên sân Mỹ Đình, Ngọc Đức đã bị trọng tài Công Khanh rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu nhưng vẫn nhận thêm án nguội của Ban Kỷ luật VFF.

Cùng liên đới với trận đấu kể trên, CĐV Hải Phòng buộc phải trả giá cho việc đốt hơn 50 quả pháo sáng trên sân Mỹ Đình, không được tham dự tất cả trận đấu sân khách V-League 2017. Đây không phải là lần đầu tiên CĐV Hải Phòng cổ động theo cách đốt pháo sáng. Chính HLV đội nhà cũng than thở rằng các CĐV Hải Phòng làm giảm đi hưng phấn của đội. Riêng với ban tổ chức trận đấu - CLB Hà Nội cũng phải nộp phạt 50 triệu đồng do không kiểm soát được tình hình an ninh trên sân Mỹ Đình.

Cũng trong quyết định kỷ luật sau lượt đấu 14 V-League, thủ môn Long An Huỳnh Quốc Cường bị cấm thi đấu ba trận, nộp phạt 30 triệu đồng do hành vi bạo lực với cầu thủ Da Sylva Dominique (CLB TP.HCM). Sự cố xảy ra ở phút 77 trận đấu trên sân Long An, Quốc Cường từ trong vòng cấm lao ra, giơ cao chân gây chấn thương cho tiền đạo Da Sylva. Do tình huống diễn ra nhanh, trọng tài đã không rút thẻ phạt.

VietBao.vn