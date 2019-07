Đội bóng của HLV Ricardo Gareca tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích thú vị tại Copa America 2019, khi xuất sắc đánh bại nhà đương kim vô địch Chile với tỉ số không tưởng 3-0, để ghi tên vào trận chung kết!

Peru (trái) xuất sắc giành quyền vào chung kết Copa America 2019

ADVERTISEMENT

Cuối cùng ông Ricardo Gareca và các học trò đã thanh toán sòng phẳng món nợ trước Chile khi từng để thua đội bóng này tại bán kết Copa America 2015. Bằng lối chơi hợp lý, biết mình, biết người cùng khả năng tận dụng cơ hội hoàn hảo, Peru đã biến Chile thành cựu vương nhờ các bàn thắng của Edison Flores, Yoshimar Yotun và Jose Paolo Guerrero.

Trước cuộc so tài, người đồng cấp bên phía Chile - Reinaldo Rueda đã lên tiếng dọa nạt Peru bằng tuyên bố “Chile như thứ rượu vang hảo hạng lâu năm, sẽ khiến khiến Peru say quên lối về”. Chiến lược gia này ám chỉ đội hình của Chile với nhiều cầu thủ đã ngoài 30 nhưng đủ bản lĩnh, kinh nghiệm và sức chiến đấu trước Peru non nớt và phải nhờ tới VAR mới có thể góp mặt tại bán kết.

Trở lại với diễn biến của trận đấu, Chile ra quân với sơ đồ tấn công 4-3-3 với Eduardo Vargas chơi cao nhất trên hàng công. Ở 2 cánh là Jose Fuenzalida và Alexis Sanchez. Tuyến giữa vẫn là những gương mặt quen thuộc như Harles Aranguiz, Erick Pulgar và Arturo Vidal.

Về phía Peru, đội bóng này chỉ cắm trung phong Jose Paolo Guerrero trên hàng công cùng một hàng tiền vệ đông đảo 5 người để đối phó với Chile.

Bị đánh giá thấp hơn Chile rất nhiều nhưng Peru đã cho thấy không phải ngẫu nhiên họ có thể đánh bại Uruguay để trở thành 1 trong 4 đội mạnh nhất Copa America 2019.

Peru tổ chức tranh chấp bóng quyết liệt ở khu trung tuyến, phòng ngự khu vực rất tốt và luôn sẵn sàng bung sức cho những pha phản công nhanh. Với khả năng hoạt động rộng, cơ động và độc lập tác chiến tốt, Guerrero, Flores hay Carrillo luôn khiến hàng thủ Chile phải chao đảo.

*Clip trận thắng 3-0 của Peru trước Chile

Điều người hâm mộ Chile lo lắng cuối cùng đã xảy ra. Phút 21, từ pha tấn công bên cánh phải, bóng được tạt vào trong để Andre Carrillo dùng đầu chuyền bóng chiến thuật cho Flores. Cầu thủ có vóc dáng nhỏ con này ngay lập tức tung ra cú vô lê cực kỳ đẹp mắt, làm tung lưới Chile.

Bị dẫn 0-1, Chile vùng lên tấn công mạnh mẽ hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, các cầu thủ áo đỏ đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của Peru. Các pha phối hợp, lên bóng của nhà đương kim vô địch phần lớn đều bị chặn lại trước vạch 16m50. Sanchez, Vidal hay Vargas đều thử sức với những pha dứt điểm từ xa nhưng đều không hiệu quả.

Mải mê tấn công, Chile thiếu chút nữa đã phải nhận bàn thua thứ 2 khi Peru phản công nhanh ở phút 31. Đáng tiếc Cueva lại dứt điểm đưa bóng đi sạt cột dọc sau đường chuyền của Guerrero.

Đó là lời cảnh báo sắc lẹm của Peru nhưng Chile đã không rút ra được kinh nghiệm. Ít phút trước khi hiệp 1 khép lại, Peru đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0.

Bàn thua này bắt nguồn từ sai lầm của thủ thành Arias khi anh băng ra khỏi khung thành quá xa và bất lực nhìn Peru phối hợp trước khi Yotun đưa bóng vào lưới trống.

Không còn gì để mất, Chile dồn tổng lực tấn công trong hiệp 2. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch Copa America đã không thể phá vỡ hệ thống phòng ngự chặt chẽ, bọc lót cho nhau rất tốt của Peru.

Không những vậy, Chile còn thường xuyên hở sườn để Peru phản công và chỉ có may mắn mới giúp thày trò ông Reinaldo Rueda chưa phải nhận thêm bàn thua thứ 3.

Phút 60, mọi chuyện có lẽ đã kết thúc với Chile nếu Yotun không bỏ lỡ cơ hội quá tốt để lập cú đúp bàn thắng ở trận đấu này. Anh đối mặt với thủ thành Arias nhưng lại sút bóng quá thiếu chuẩn xác.

Những phút cuối trận, Chile tấn công trong vô vọng và điều tệ hại nhất cuối cùng đã đến với họ. Phút 90+1, Jose Paolo Guerrero thoát xuống rất nhanh, dùng kỹ thuật vượt qua cả thủ thành Arias để đưa bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 3-0 cho Peru.

Chile có cơ hội ghi bàn thắng danh dự ở phút cuối cùng của trận đấu nhưng Eduardo Vargas lại sút hỏng quả penalty.

Thắng trận đầy bất ngờ với tỉ số 3-0, Peru chính thức ghi danh vào trận chung kết Copa America 2019 gặp đội chủ nhà Brazil vào ngày 8/7.

Theo VnMedia

VietBao.vn