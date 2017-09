Võ Thanh Tùng vói phần thi của mình sáng 21-9

Trong ngày 21-9, đoàn TTVN tranh tài ở 6 bộ môn, trong đó đáng ý có 2 môn bơi lội và điền kinh hứa hẹn sẽ mang lại rất nhiều huy chương.

Đúng như dự đoán, lúc 9 giờ 15, Võ Thành Tùng (hạng thương tật S5) đã về nhất chung kết 100 m ngửa nam với thành tích 1 phút 26 giây 77, phá kỷ lục Para Games (kỷ lục cũ là 1 phút 36 giây 80).

Tiếp sau đó, Thanh Tùng giành thêm HCV ở nội dung 50 m tự do nam. Võ Huỳnh Anh Khoa (S9) cũng đoạt HCV 50 m tự do nam còn Trịnh Thị Bích Như đoạt HCV ở nội dung 50 m tự do nữ.

* Điền kinh mang về 2 tấm HCV của Kiều Minh Trung (F55) lao với thành tích 27,35 m và Trương Bích Vân (F55) cùng ở môn ném lao.

Trước đó, điền kinh đã mở hàng huy chương trong ngày bằng tấm HCB của VĐV Trần Thị Tú (F54) ở môn ném lao với thành tích 12,42 m. Ngay sau đó, Vũ Thị Kim Thủy (F12) cũng có được HCĐ ở môn này với thành tích 16,02 m.

Trên đường chạy, Phùng Đình Tú (T46) giành HCĐ nội dung 400 m với thành tích 55 giây 26.

Với 6 HCV giành được trong sáng 21-9, đoàn Việt Nam nâng tổng số HCV lên 31 nhưng vẫn xếp thứ tư sau Indonesia, Malaysia và Thái Lan.

VietBao.vn

Châu Tuấn - Ảnh: Nam Trung