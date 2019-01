Đây là một thiệt hại không nhỏ cho PSG khi Neymar cùng với Edinson Cavani và Kylian Mbappe là bộ ba tấn công chủ lực mà PSG trông cậy trong mục tiêu giành chức vô địch Champions League 2018/2019.

Ở trận đấu giữa PSG và Strasbourg ở vòng 1/16 Cúp quốc gia Pháp, Neymar dính phải một chấn thương nghiêm trọng. Cụ thể, tiền đạo sinh năm 1992 bị đau mắt cá chân phải sau 60 phút thi đấu, buộc anh phải rời sân và được đưa ngay đến bệnh viện.

Tiền đạo Neymar (Ảnh: Getty).

Điều này khiến HLV Thomas Tuchel rất lo lắng, bởi chỉ khoảng 2 tuần nữa, PSG sẽ có chuyến làm khách trên sân Old Trafford của MU tại vòng 1/8 Champions League.

HLV Thomas Tuchel xác nhận về chấn thương của Neymar, ông nói: “Sẽ rất khó để Neymar có thể bình phục và ra sân. Như tôi đã giải thích hôm qua, bây giờ vẫn còn là quá sớm để nói đến ngày trở lại của cậu ấy. Chúng tôi cần phải chờ những diễn biến trong tuần đầu tiên và phản ứng của cậu ấy sau những buổi điều trị”.

“Chỉ sau đó, chúng tôi mới biết chắc chắn được ngày trở lại của Neymar. Trở lại ở trận đấu với Man United sắp tới là siêu khó. Đó không phải một bí mật” - HLV Tuchel chia sẻ với Canal Plus.

Vào lúc 4h ngày 13/2, ở vòng 1/8 Champions League 2018/2019, PSG sẽ chạm trán với Quỷ đỏ, đội bóng đang có phong độ rất cao với 8 trận thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh./.

