Giải chung kết bóng đá Otofun Cup 2019 (OF Cup 2019) tiếp nối chuỗi hoạt động chào mừng sinh nhật lần thứ 13 của diễn đàn Otofun đã khép lại thành công với giải vô địch thuộc về đội Otofun Bắc Giang.

Tiếp nối khởi đầu tốt đẹp của giải chạy Otofun Marathon 2019 trong buổi sáng ngày 9/6, sang đầu giờ chiều hàng loạt các hoạt động hấp dẫn khác như: Giải bóng đá OF Cup, kiểm tra, bảo dưỡng xe, trò chơi dành cho các gia đình, trẻ em, car games, drift, đốt lốp ... tiếp tục được tổ chức tại sân Golf Him Lam, Long Biên nhằm kỷ niệm sinh nhật lần thứ 13 của diễn đàn Otofun.net (SNOF 13).

Riêng giải bóng đá OF Cup, được tổ chức tại sân bóng đá Long Biên (trong khu vực tổ chức sinh SNOF 13. Tham dự OF Cup 2019 có 4 đội là: Otofun Nghệ An (OF Nghệ An), Otofun lào Cai (OF Lào Cai), Otofun (OF Bắc Giang) cùng đội khách mời Cơm Có Thịt đến từ Quỹ trò nghèo vùng cao.

Theo quy định của ban tổ chức, Giải OF Cup thi đấu theo luật bóng đá sân 7 người. Theo đó, 4 đội bóng sẽ bốc thăm chia làm 2 cặp thi đấu. Qua vòng 1, 2 đội chiến thắng tiếp tục đá trận tranh cúp vô địch, 2 đội thua đá trận tranh huy chương đồng. Mỗi hiệp đá diễn ra trong vòng 25 phút, sau khi kết thúc 2 hiệp chính nếu 2 đội bất phân thắng bại sẽ đá luân lưu 3 lượt.

Giải vô địch OF Cup 2019 thuộc về đội OF Bắc Giang.

Kết quả chung cuộc giải OF Cup 2019:

Đội Tên đội Giải thưởng Đội vô địch OF Bắc Giang Cup+ HCV+ 5.000.000 VND tiền thưởng Đội hạng nhì OF Lào Cai HCB+ 3.000.000 VND tiền thưởng Đội hạng ba: Cơm có thịt Đội hạng ba Cơm có thịt HCD + 2 triệu tiền thưởng Đội hạng tư OF Nghệ An Kỷ niệm chương giải đấu.

Chuỗi hoạt động mừng sinh nhật lần thứ 13 của diễn đàn Otofun Buổi sáng: Bắt đầu từ 5 giờ 00 phút sáng đến 10 giờ trưa: Giải chạy Otofun Marathon 2019 Buổi chiều: 14 giờ: Giải bóng đá OF Cup; Các chương trình kiểm tra, bảo dưỡng xe, trò chơi dành cho các gia đình, trẻ em, car games (do các Mod Box ATGT tổ chức). Từ 16 giờ 45 phút: Nhóm Red Line Racing trình diễn các màn drift, đốt lốp xe hơi phấn khích nhằm hâm nóng sự kiện cùng với màn trình diễn bênh thuyền xe 3 bánh (sidecar) điêu luyện của các thành viên Otofun. Buổi tối: Chương trình trao thưởng các giải thể thao và giải bình chọn trên Otofun.

Thu Hằng (Ảnh: Lê Chiến Anh Vũ)

VietBao.vn