Sự kiện:

Cơ thủ Việt Nam tranh tài bi-a thế giới

Video màn chạm trán Quyết Chiến - Cho Myung Woo:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Cuộc cạnh tranh cho chiếc cúp vô địch sẽ vô cùng hấp dẫn với sự tham gia của nhiều cơ thủ chất lượng trong và ngoài nước

Đang là nhà đương kim vô địch của giải, Quyết Chiến rất quyết tâm trở thành cơ thủ đầu tiên có thể bảo vệ được chức vô địch ở giải đấu này sau 7 lần tổ chức.

Cho Myung Woo được xem là thần đồng xuất sắc nhất của bi-a thế giới hiện nay. Không chỉ đang là nhà đương kim vô địch trẻ thế giới, cơ thủ 21 tuổi còn giữ kỷ lục thế giới cấp độ trẻ khi hoàn thành trận đấu 25 điểm chỉ trong 5 lượt cơ. Myung Woo cũng đã 3 lần giành hạng 3 World Cup và đang giữ vị trí 16 thế giới.

Sở hữu lối đánh giàu kỹ thuật, lực tay “khủng” và thường xuyên tung seri cao điểm, Myung Woo là đối thủ mà bất kỳ siêu sao thế giới nào cũng e ngại. Chắc chắn những cuộc so tài của Myung Woo và các cơ thủ Việt Nam tại Bình Dương sắp tới sẽ mang đến nhiều sự hấp dẫn.

Hiện tại, cả Cho Myung Woo và Trần Quyết Chiến đang thi đấu tại giải Porto World Cup diễn ra từ ngày 1-7/7 tại Bồ Đào Nha.

VietBao.vn