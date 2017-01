Năm 2016. thể thao Việt Nam đã có một năm thành công với các tấm huy chương vàng Olympic của Hoàng Xuân Vinh, Paralympic của Lê Văn Công, bên cạnh đó là những tấm vé World Cup đầu tiên do Futsal và U19 Việt Nam giành được. PV VOV đã có cuộc trao đổi với ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT xoay quanh thành công của năm 2016 và hướng tới 2017.

Ông Trần Đức Phấn: "Một số VĐV phải được dồn nguồn lực để đầu tư, với mục tiêu hướng tới các đấu trường lớn". (Ảnh: Trọng Phú)

PV: Năm 2016 có thể nói là bội thu cho thể thao Việt Nam. Vậy định hướng của ngành thể thao cho năm 2017 là như thế nào, thưa ông?

Ông Trần Đức Phấn: Năm 2016 chúng ta đã có những huy chương vàng đầu tiên của Olympic và Paralympic, có thể nói đây là hai kì đại hội rất thành công đối với thể thao Việt Nam. Sang năm 2017, mục tiêu trọng điểm gồm có hai mục tiêu: Thứ nhất là chuẩn bị lực lượng tham dự SEA Games 29 tại Malaysia; thứ hai là chuẩn bị tham dự giải thể thao trẻ châu Á lần thứ 3.

Với hai nhiệm vụ này, chúng tôi đang tập trung rà soát lực lượng để chuẩn bị một cách kĩ càng. SEA Games là mục tiêu thi đấu của năm 2017 và cũng là bước đệm chuẩn bị cho năm thi đấu 2018 và Olympic 2020. Trong tổng rà soát lực lượng, những vận động viên trọng điểm xuất sắc sẽ được đầu tư một cách đặc biệt. Hay nói cách khác là nguồn lực của ngành sẽ tập trung đầu tư cho các vận động viên này.

PV: Ông có thể nói cụ thể hơn về công tác chuẩn bị cho SEA Games 2017 diễn ra ở Malaysia?

Ông Trần Đức Phấn: Hiện nay chúng tôi đã xem xét tất cả các nội dung mà chủ nhà Malaysia tổ chức. Chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, chẳng hạn như những môn mà chủ nhà đưa ra chúng ta không có, đồng nghĩa với việc không có huy chương. Thứ hai là nhiều môn thể thao, những nội dung mạnh của chúng ta đã bị BTC nước chủ nhà loại đi.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị lực lượng của các nước cũng rất quyết tâm. Đặc biệt là tập trung vào các môn cá nhân như môn võ, do vậy sự cạnh tranh cũng khốc liệt hơn.

Toàn cảnh Thể thao Việt Nam 2016: Kỳ tích Hoàng Xuân Vinh

VOV.VN - Đằng sau niềm vui từ sự thành công của năm 2016, thể thao Việt Nam đứng trước những thách thức trong năm 2017 và tương lai.

PV: Vậy mục tiêu cụ thể của thể thao Việt Nam tại SEA Games 2017 là gì, thưa ông?

Ông Trần Đức Phấn: Chúng ta đặt ra mục tiêu xếp thứ ba toàn đoàn tại SEA Games 29. Nhưng chúng tôi xác định là để đạt được mục tiêu này sẽ là rất khó khăn. Để đạt được mục tiêu như vậy thì toàn ngành, đặc biệt là các VĐV, các HLV phải nỗ lực rất nhiều. Trong đó phải tập trung mọi nguồn lực để vận động viên đạt thành tích.

Nếu chúng ta không đạt được mục tiêu vào vị trí thứ 3 thì không phải do chủ quan của chúng ta mà là do khách quan. Do tổ chức SEA Games thì số môn thể thao không cố định, cũng không theo chuẩn Olympic.

Do đó chúng tôi đặt thêm mục tiêu nữa là: Những môn thể thao Olympic mà Việt Nam có phải phấn đấu bằng được vào trong top 3. Đây là mục tiêu rất quan trọng để tạo tiền đề cho các đấu trường lớn như Asiad hay Olympic.

PV: Xin cám ơn ông./.

Trọng Phú/VOV.VN

VietBao.vn