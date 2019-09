Đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân Thammasat gặp chủ nhà Thái Lan vào lúc 19 giờ ngày 5-9 với mong muốn thắng trận để gặp nhiều thuận lợi hơn cho cuộc chinh phục ở bảng G vòng loại thứ hai cúp thế giới 2022. HLV Park Hang-seo đã đưa sang Thái Lan 24 cầu thủ và trong cuộc họp kỹ thuật sáng 4-9, ông buộc phải gạch một cái tên.

Tân binh tiền đạo Hà Minh Tuấn sẽ làm khán giả ở trận đấu này do chấn thương bắp chân chưa kịp hồi phục hoàn toàn. Đây cũng là một quyết định hợp lý của thầy Park, sau lần ông loại ba tân binh khác là Lâm Anh Quang, Hoàng Đức và hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh.

HLV Park Hang-seo vẫn còn bốn tiền đạo chuẩn bị cho trận quyết đấu trên sân Thái Lan ngày 5-9. Ảnh: NGỌC DUNG

Dễ hiểu Hà Minh Tuấn không có chỗ cạnh tranh vì hiện tại HLV Park Hang-seo có đến bốn tiền đạo. Không kể chân sút của Quảng Nam còn chấn thương bắp chân, ông thầy người Hàn Quốc cũng không dám mạo hiểm thử nghiệm dù tiền đạo Hà Minh Tuấn đang ghi bàn ấn tượng ở V-League với bảy lần lập công.

So với các đồng đội cả già lẫn trẻ trên tuyển quốc gia, Hà Minh Tuấn thua thiệt nhiều do mới lần đầu trở thành học trò của thầy Park. Anh có thể hình cao to, phù hợp với cách đá một trung phong nhưng không thể sánh với Anh Đức kinh nghiệm và thuần thục với lối chơi của đội tuyển.

Tiền đạo của Quảng Nam cũng ít va chạm trong nhiều trận cầu quốc tế lớn so với Công Phượng, dù rằng chân sút của HA Gia Lai ngồi dự bị mải miết ở CLB Sint Truiden

(Bỉ) và bốn tháng trước đó cùng cảnh ngộ tại Incheon United (Hàn Quốc). Tuy nhiên, Công Phượng hơn đồng nghiệp ở chỗ từng sát cánh bên thầy Park tham dự tất cả giải đấu của các đội tuyển Việt Nam gần hai năm qua. “Gà cưng” của bầu Đức cũng thích ứng với nhiều thể loại chiến thuật của ông Park và hòa hợp hơn với những vệ tinh thân thuộc.

Hà Minh Tuấn chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương. Ảnh: NGỌC DUNG

Hà Minh Tuấn cũng khó lòng hơn Văn Toàn tốc độ và khéo léo khi đặt ra chơi biên phải, hay ít thời gian gắn bó với các đội tuyển quốc gia như đàn em Tiến Linh.

Có thể HLV Park Hang-seo muốn giữ Hà Minh Tuấn lại đến giờ chót mới loại khỏi danh sách do chờ đợi sự trở lại của hậu vệ Đoàn Văn Hậu vừa gấp gáp sang Hà Lan ký hợp đồng thi đấu với CLB SC Heerenveen.

Hơn nữa, ông Park hiếm khi có thói quen sử dụng tân binh chỉ sau một thời gian ngắn huấn luyện, trừ trường hợp bất khả kháng. Cái chính là hàng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đã quá chật chội, trong khi nhu cầu không cấp bách.

Tuy nhiên, tiền đạo Hà Minh Tuấn vẫn ở lại chung với đội tuyển và còn có tên trong danh sách sơ bộ của thầy Park Hang-seo cho những trận đấu khác ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 diễn ra đến giữa tháng 6-2020.

Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng. Ảnh: NGỌC DUNG

Ông Park từng gây tranh cãi khi không chọn tiền đạo dày dạn Nguyễn Văn Quyết đang có phong độ cao trong màu áo Hà Nội. Thế nhưng Văn Quyết trước đó cũng như Hà Minh Tuấn hiện tại, dù không có tên cho trận đá với Thái Lan vẫn còn nhiều cơ hội trở lại.

Danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam chuẩn bị cho trận quyết chiến Thái Lan ngày 5-6: Thủ môn: Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa), Phạm Văn Cường (Quảng Nam); hậu vệ Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC), Đỗ Duy Mạnh, Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM); tiền vệ: Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường (HA Gia Lai), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel); tiền đạo: Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Nguyễn Văn Toàn (HA Gia Lai), Nguyễn Công Phượng (Sint Truiden).

