Chiều ngày 27-6, NutiFood đã mời VĐV Cẩm Hiền cùng bố mẹ đến công ty để kiểm tra tình trạng phát triển của em sau khi được NutiFood tài trợ. Tại đây, Cẩm Hiền đã được đại diện ban lãnh đạo công ty thăm hỏi và tặng quà động viên vì thành tích vừa đạt được.

Giải vô địch cờ vua Đông Nam Á tổ chức tại Mông Cổ từ ngày 17 đến ngày 26-6 và đoàn Việt Nam có 73 VĐV từ lứa tuổi U-6 đến U-18 tham dự. Ngoài thành tích của đoàn chủ nhà Mông Cổ, đội tuyển cờ vua Việt Nam đứng thứ nhất ở Đông Nam Á.

Tài năng nhí Cẩm Hiền trong chuyến du đấu tại Mông Cổ. Ảnh: DỊU HÙNG

Chia sẻ về thành tích của con, chị Lê Thị Phương Liên - mẹ của Cẩm Hiền đồng thời cũng là kiện tướng FIDE nói rất thật: “Thời gian vừa qua, thành tích của Cẩm Hiền có chững lại. Sau khi đạt chức vô địch cờ vua thế giới lứa tuổi U-8, cháu có tham gia một số giải nhưng không có thành tích cao, có lẽ do đam mê của bé giảm đi. Gia đình vẫn theo dõi và động viên cháu nhưng vì muốn con đi đường dài nên chúng tôi để bé phát triển tự nhiên chứ không quá áp lực về thành tích.

Chỉ có lần này, cả hai vợ chồng tôi đã cùng đi Mông Cổ sát cánh bên cháu. Thành tích của Cẩm Hiền đã đáp ứng đầy đủ với kỳ vọng của gia đình vì đây cũng là môn sở trường của cháu. Sắp tới, khi dự giải vô địch thế giới tại Brazil, chúng tôi hy vọng Cẩm Hiền sẽ đạt thành tích tốt hơn”.

Chị Liên cũng tiết lộ sức khỏe của Cẩm Hiền chưa tốt nên nhiều khi thi đấu liên tục bị đuối sức, gây ảnh hưởng đến thành tích. Gia đình cũng đang cố gắng thực hiện chế độ dinh dưỡng cho bé theo hướng dẫn của bác sĩ NutiFood để sức khỏe của bé tốt hơn.

Lãnh đạo Công ty NutiFood thưởng nóng cho kỳ thủ Cẩm Hiền.

Sau khi kiểm tra dinh dưỡng cho Cẩm Hiền, bác sĩ Trần Thị Minh Nguyệt cho biết: “Sau một năm có sự hỗ trợ về dinh dưỡng của NutiFood, Cẩm Hiền có cải thiện về cân nặng và chiều cao nhưng vẫn chưa đạt. Trước khi NutiFood can thiệp thì Cẩm Hiền bị duy dinh dưỡng nặng, thiếu tới 11 cm so với chuẩn nhưng hiện tại, cân nặng của cháu đã tạm ổn, chỉ còn thiếu chiều cao 8cm so với chuẩn. Bé vẫn phải ăn uống nhiều hơn, uống sữa nhiều hơn và tập luyện mới có thể tăng cường sức khỏe. NutiFood sẽ nỗ lực giúp Cẩm Hiền để không còn tình trạng tình hình sức khỏe ảnh hưởng tới thành tích”.

NutiFood tài trợ cho VĐV Cẩm Hiền trong thời gian 9 năm, từ năm 2016 tới hết năm 2024. Chia sẻ về định hướng tương lai sắp tới của Cẩm Hiền, gia đình cho biết vẫn tiếp tục dạy cờ cho cháu ở nhà và nhờ NutiFood hỗ trợ thi đấu cọ xát trong khu vực và thế giới chứ chưa nghĩ đến việc đưa em đi tập huấn nước ngoài.

VietBao.vn