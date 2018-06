Khoảng cách xa nhất giữa hai sân thi đấu trung bình là khoảng 3.000 km, vì thế, nước chủ nhà đã đầu tư lớn để cải tạo cơ sở hạ tầng giao thông hiện đại, từ sân bay, đến các tuyến đường ô-tô và đường sắt, tàu điện ngầm nhằm giúp các cổ động viên di chuyển thuận lợi hơn. Sân vận động Lu-dơ-ni-ki nằm trên quận Kha-mốp-ni-ki thuộc trung tâm Mát-xcơ-va vừa được nâng cấp có sức chứa lên tới 87 nghìn chỗ ngồi sẽ là nơi diễn ra trận khai mạc và chung kết. Trong khi đó, sân vận động Xanh Pê-téc-bua khánh thành vào tháng 4-2017 do kiến trúc sư người Nhật Bản Ki-xô Cu-rô-sa-oa thiết kế giống như một chiếc phi thuyền có sức chứa hơn 68 nghìn người, còn phần lớn các sân vận động còn lại đều có sức chứa hơn 40 nghìn người. Tháng 5 vừa qua, Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-tin đã khẳng định: "Công tác chuẩn bị cho World Cup 2018 được tổ chức tại đất nước của chúng tôi đã hoàn tất. Nước Nga đã sẵn sàng cho giải đấu".

Theo đó, Chính phủ Nga đặc biệt quan tâm công tác an ninh cho 32 đội bóng, số lượng đông đảo khách du lịch quốc tế và trong nước cùng cổ động viên các nước. Tổng thống V.Pu-tin đã giao trách nhiệm cho Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) phụ trách an ninh chung trên toàn lãnh thổ. Tất cả 11 thành phố có tổ chức các trận đấu đều được hứa bảo đảm an ninh tốt nhất. Hàng nghìn cảnh sát Nga được trang bị vũ khí hiện đại đã sẵn sàng làm nhiệm vụ. Thậm chí, Nga đã rút ngắn năm học của sinh viên đại học tại 11 thành phố đăng cai tổ chức World Cup 2018 để tạo không gian cho lực lượng an ninh làm nhiệm vụ. Ngoài ra, nước chủ nhà tuyên bố sẽ điều các máy bay chiến đấu hiện đại nhất của lực lượng không quân vũ trụ Nga làm nhiệm vụ cảnh giới từ trên cao trong suốt giải đấu. Ðồng thời triển khai cả những hệ thống tên lửa đất đối không gần các sân vận động, các thiết bị phát hiện bức xạ để ngăn chặn các vụ tấn công hạt nhân hay "bom bẩn". Lực lượng an ninh Nga còn tính cả các phương án phòng ngừa và xử lý các hình thức khủng bố từng xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới. Hiện tại, hệ thống vi-đê-ô an ninh đã được lắp đặt, giúp cảnh sát sớm phát hiện tình trạng bạo lực ở các "điểm nóng".

VietBao.vn