Sự kiện:

Khám phá võ thuật

Tập đoàn truyền thông thể thao ONE Championship™ (ONE) vừa công bố việc võ sĩ người Mỹ gốc Việt Bi Nguyễn sẽ chính thức gia nhập hàng ngũ võ sĩ của ONE.

Chatri Sityodtong, Chủ tịch và CEO của ONE Championship, vừa tuyên bố: "Tôi rất vinh dự được công bố, Bi Nguyen đã quyết định ký hợp đồng với ONE Championship.

Tôi đã nhìn ra ở Bi Nguyen rất nhiều tố chất và cô có thể trở thành một ngôi sao MMA, đồng thời cô cũng sẽ góp phần quảng bá MMA Việt Nam ra thế giới với những kỹ năng tuyệt vời mà cô có. Chúng ta sẽ được thấy Bi Nguyen xuất hiện trên lồng đấu ONE Championship sớm thôi.

Cùng với nhà vô địch hạng cân Featherweight Martin Nguyen, Bi Nguyen sẽ trở thành một nhân tố quan trọng trong quá trình đem ONE đến gần hơn với khán giả Việt Nam. Thêm nữa, chúng tôi mong họ sẽ trở thành những người hùng võ thuật Việt Nam cùng với kế hoạch sẽ tổ chức sự kiện tại đất nước này vào tháng 9 - 2019."

Từng lỡ hẹn với Việt Nam nhiều lần vì những vấn đề khác nhau. Gần đây, ONE Championship lại thể hiện rõ mong muốn được lấn sân vào thị trường tiềm năng này.

Từ những cái tên Martin Nguyễn, những kế hoạch quảng bá tại Việt Nam, phối hợp với những tòa soạn thể thao và mới đây nhất là chiêu mộ nữ võ sĩ Bi Nguyễn, ONE Championship không hề che giấu mong muốn bước chân vào thị trường Việt.

Sinh tại Oakland, California, vô gái 29 tuổi Bi Nguyễn là nữ võ sĩ mang hai dòng máu Việt - Mỹ. Cô thi đấu tại hạng cân Atomweight và đang sở hữu thành tích 4 thắng 3 thua.

Tập luyện tại phòng gym danh tiếng Jackson-Wink MMA ở Albuquereque, New Mexico, Bi Nguyen đã bước những bước đi đầu tiên vào sàn đấu võ thuật tổng hợp từ năm 2014, chiến thắng 4 trên 5 trận đấu tạo ấn tượng đặc biệt trong hàng ngũ vận động viên nghiệp dư. Năm 2016, cô bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp bằng chiến thắng 3 trận liên tiếp.

Bây giờ, Killer Bee hướng con đường sự nghiệp của mình đến ONE Championship, nơi cô sẽ được nhiều người biết đến vào năm 2019.

Đây là một bước đi nhằm hiện thực hóa việc đưa ONE Championship về Việt Nam và đưa ONE đến gần hơn đến khán giả Việt. Bi Nguyễn sẽ là cầu nối tiếp theo để ONE Championship có thể kết nối với người hâm mộ võ thuật Việt Nam.

Người hâm mộ có lẽ sẽ có cơ sở để mong chờ một sự kiện MMA được tổ chức tại Việt, với những võ sĩ Việt và những nhà vô địch Việt Nam đầu tiên trong lịch sử.

VietBao.vn