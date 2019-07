Sự kiện:

Wimbledon 2019

Roger Federer: Tay vợt vĩ đại

Rafael Nadal

Video Cori Gauff hạ Venus Williams tại vòng 1 Wimbledon 2019

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Federer - Nadal bất đồng quan điểm về quy định "các tay vợt dưới 16 tuổi chỉ được tham dự tối đa 10 giải đấu chuyên nghiệp mỗi năm", trong đó Cori Gauff là "nạn nhân"

Về khía cạnh nào đó, 14 - 20 tuổi mới là giai đoạn đỉnh cao chứ không phải 20-30 tuổi, vì vậy bạn cần nắm bắt mọi cơ hội mình có. Tất nhiên tôi không thể đưa ra giải pháp hoàn hảo khi các tay vợt trẻ luôn đối mặt với một thế hệ cha chú khó tính", Federer hài hước nhận định trên ESPN.

Trong khi đó, Rafael Nadal lại ủng hộ WTA. Dù nổi tiếng với nền tảng thể lực sung mãn, "Bò tót" thừa nhận chưa từng thi đấu với mật độ 10-14 giải đấu/năm ở độ tuổi 15: "Đây không phải điều quá tồi tệ, ngay cả tôi cũng không thi đấu nhiều đến vậy ở tuổi 15.

Khi còn trẻ, bạn nghĩ mình kiểm soát mọi thứ hoàn hảo ư? Không đâu, sự thật là cơ thể của bạn đang trong giai đoạn phát triển, vì vậy bất kì chuyện gì xảy ra cũng ảnh hưởng tới khả năng bình phục chấn thương trong tương lai. Tôi sẽ không đưa ra quan điểm cá nhân nhưng cũng không phản đối quy định của WTA".

VietBao.vn