Sự kiện:

Wimbledon 2019

Roger Federer: Tay vợt vĩ đại

Video Federer tới chức mừng "Coco" ở Wimbledon

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Federer đến tận nơi chúc mừng cô bé 15 tuổi

"Sau khi cô ấy có được chiến thắng để đời ở vòng 1, lại đánh bại được tay vợt từng lọt vào bán kết ở đây hai năm trước, điều đó thật đáng chú ý", Blackman nói thêm.

Chiến thắng của "Coco" được cả thế giới chú ý, "ông vua" Wimbledon cũng không phải ngoại lệ. Hôm thứ tư (3/6) khi đi ngang qua Gauff, Federer đã tiến tới hỏi han và chúc mừng tay vợt trẻ: "Mọi thứ thế nào? Xin chúc mừng. Làm tốt lắm."

VietBao.vn