Sự kiện:

Wimbledon 2019

Video Federer tới chức mừng "Coco" ở Wimbledon

Federer ủng hộ các tay vợt trẻ như Cori Gauff thi đấu càng nhiều càng tốt

"WTA nên nới lỏng luật lệ, các tay vợt trẻ cần được thi đấu càng nhiều càng tốt. Việc gia tăng áp lực bằng cách thi đấu mỗi tuần sẽ giúp họ bộc lộ hết khả năng. Tôi từng chứng kiến Martina Hingis tạo ra vô số chiến tích vĩ đại (16 tuổi vô địch Wimbledon, 17 tuổi đứng số 1 thế giới).

Về khía cạnh nào đó, 14 - 20 tuổi mới là giai đoạn đỉnh cao chứ không phải 20-30 tuổi, vì vậy bạn cần nắm bắt mọi cơ hội mình có. Tất nhiên tôi không thể đưa ra giải pháp hoàn hảo khi các tay vợt trẻ luôn đối mặt với một thế hệ cha ông khó tính".

Người hâm mộ, giới chuyên môn không cần phải tranh cãi quá lâu bởi vào tháng 3/2020, Cori Gauff sẽ tròn 16 tuổi và được hưởng những đặc quyền của "người lớn". Khi ấy, không ai có thể ngăn cô nữ sinh cấp 2 viết nên lịch sử.

