Chuyên trang võ thuật Mixed Martial Arts mới cập nhật đoạn video đấu võ ấn tượng của hai võ sĩ nữ cách đây hai năm, sau loạt sự kiện ồn ào giữa một võ sĩ MMA và làng võ cổ truyền gần đây ở Trung Quốc.

Đây là cuộc đấu tay đôi "Open Weight" (không giới hạn hạng cân) giữa một võ sĩ Judo và một võ sĩ MMA diễn ra ở Nhật Bản. Cuộc chạm trán này được thiết kế dành cho các võ sĩ nữ.

Một công ty của Nhật Bản là đơn vị tổ chức nên trận so tài này, nhằm để tìm hiểu xem giữa thể loại MMA và Judo (Nhu đạo) thì môn võ nào lợi hại hơn.

Qua đoạn clip ghi lại trận đấu, thấy rằng, nữ võ sĩ Judo chiếm ưu thế hơn hẳn so với đối thủ về thể hình.

Ngay khi trận đấu bắt đầu, võ sĩ MMA đã sử dụng những đòn đấm, đá với tốc độ rất nhanh nhưng nữ võ sĩ Judo đều hóa giải được. Không những vậy, nữ võ sĩ này còn ra đòn với tốc độ không kém gì võ sĩ MMA.

Điều này chứng mình rằng, dù có thân hình to lớn nhưng môn đồ Judo vẫn có thể di chuyển rất linh hoạt.

Hình ảnh trận đấu giữa 2 võ sĩ Judo và MMA

Môn đồ Judo chủ động áp sát đối thủ MMA. Trong khi đó, nữ võ sĩ thuộc thể loại võ tự do cố gắng di chuyển linh hoạt khắp võ đài để tránh đòn.

Cuối cùng, nữ võ sĩ Judo đã dồn được đối thủ vào góc sàn đấu. Lúc này, nữ võ sĩ Judo dùng đòn khóa cổ sở trường buộc đối thủ phải hàng phục.

Nữ võ sĩ Judo chỉ mất khoảng 1 phút đã hạ đo ván được võ sĩ MMA.

Ở diễn biến khác, trang Sohu của Trung Quốc ngày 18/5 cũng cập nhật trận đấu khiến nhiều người sửng sốt, giữa một võ sĩ MMA so tài với một cao thủ tự xưng là đại sư môn phái Bát Quái Chưởng.

Trận đấu giữa võ sư Bát Quái Chưởng và võ sĩ MMA

Đại sư Bát Quái Chưởng này đã chủ động tìm tới câu lạc bộ võ tự do MMA và lớn tiếng thách đấu. Tuy nhiên, võ sĩ Bát Quái Chưởng đã bị đánh gục nhanh chóng.

Chỉ trong khoảng một phút sau khi trận đấu được bắt đầu, võ sĩ MMA liên tiếp tung đòn đấm về phía đại sư Bát Quái Chưởng khiến võ sư này chưa kịp thủ thế đã dính một đòn rất nặng vào mặt.

Chưa dừng lại, võ sĩ MMA lại tiếp tục tung đòn đấm như mưa khiến đại sư Bát Quái Chưởng chỉ biết lùi, rồi ngã khuỵu xuống sàn đấu, ôm chặt chân võ sĩ MMA, sau đó tự ngã sấp mặt xuống võ đài.

Trận so tài diễn ra trên sàn đấu của câu lạc bộ võ tự do tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Thời điểm thi đấu cụ thể hiện chưa xác định được. Nhưng video ghi lại cuộc so tài này đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội nước này.

VietBao.vn