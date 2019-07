Sự kiện:

Bi-a: Những đường cơ huyền ảo

Trận đấu của nữ cơ thủ Cha Yu Ram:

Nữ cơ thủ tài năng có nhan sắc không kém cạnh các đại minh tinh màn bạc

Cô từng là gương mặt quen thuộc trên các tạp chí thể thao và thời trang

Yu Ram từng được xem là nữ cơ thủ pool số 1 châu Á và hàng đầu thế giới

VietBao.vn