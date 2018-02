Golfer Kim Do Yeon đã xuất sắc đạt giải Best Gross tại giải golf dành cho nữ đầu tiên của Tập đoàn FLC – FLC Ladies Cup 2018 với thành tích 71 gậy và 3 cú birdie. Điều đặc biệt là golf thủ đến từ xứ sở Kim chi này mới chỉ 17 tuổi. Đây là một điều vô cùng đặc biệt và thú vị tại giải FLC Ladies Cup 2018 năm nay.

Gôn thủ Kim Do Yeon hiện nay cũng thuộc thành phần đoàn trong chuyến nghỉ dưỡng và luyện tập Winter Camp tại sân Golf FLC Samson Golf Links, trong lúc thời tiết lạnh giá khắc nghiệt tại Hàn Quốc.

Bà Bùi Hải Huyền, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, trưởng Ban tổ chức FLC Ladies Cup 2018 trao giải cho golf thủ Kim Do Yeon

Giải thưởng dành cho Kim Do Yeon bao gồm: cúp, phần thưởng của nhà tài trợ, ban tổ chức cùng voucher nghỉ dưỡng, thẻ hội viên sân golf FLC Samson Golf Links có giá trị 35 năm...

Ngoài ra, BTC cũng trao nhiều giải kĩ thuật Longest Drive, Nearest To The Pin, Nearest To The Line,… với nhiều phần thưởng hấp dẫn, giá trị cho các các gôn thủ tham dự.

FLC Ladies Cup quy tụ hơn gần 200 gôn thủ trong nước và nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Các gôn thủ được chia thành thành các bảng đấu tính theo handicap.

Golf thủ 17 tuổi Kim Do Yeon lên ngôi tại FLC Ladies Cup 2018.

FLC Ladies Cup 2018 là một giải đấu được xem như ngày hội của các nữ gôn thủ để thoả mãn niềm đam mê cũng như rinh giải thưởng lớn nhất từ trước tới nay. Niềm đam mê môn thể thao golf của các gôn thủ nữ đặc biệt là các gôn thủ trẻ sẽ là tiền đề cho phong trào golf nữ tại Việt Nam trong tương lai.

Có một điểm nhấn thú vị của giải lần này, đó là ban tổ chức cũng mở thêm một bảng đấu dành riêng cho các gôn thủ nam là người thân của các nữ gôn thủ tham dự. Nhiều gôn thủ nam cũng đã giành được các giải thưởng giá trị tại FLC Ladies Cup 2018 lần này./.

