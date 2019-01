Sự kiện:

Australian Open 2019

Nóng cùng Phạm Tấn

Video Nadal đánh bại Tsitsipas ở bán kết:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nadal sẽ tái ngộ Djokovic ở chung kết Australian Open 2019?

“Nadal toàn thắng” có sự ủng hộ của lịch sử

Rõ ràng là Nadal đã có được một trong những cuộc “dọn dẹp” ấn tượng trong sự nghiệp để có được trận chung kết Grand Slam thứ 25 sau 55 lần tham dự kể từ 2003.

24 lần trước đó Nadal thua 7, thắng 17 trận chung kết trong đó có 6 lần không thua set nào trước trận chung kết anh đều vô địch.

Năm Roland Garros 2008 hủy diệt các đối thủ, chỉ mất 32 games và vào chung kết hủy diệt nốt Federer 6-1 6-3 6-0. Roland Garros 2012, Nadal thua 35 games rồi thắng Djokovic 6-4 6-3 2-6 7-5 trong trận chung kết. Roland Garros 2017 sau khi chỉ mất 30 games 6 trận đầu Nadal đã thắng Wawrinka 6-2 6-3 6-1 trong trận chung kết.

Và 2010, ở US Open, sau khi không mất set nào nhưng thua tới 70 games sau 6 trận, Nadal đã gặp Djokovic trong trận chung kết rồi vô địch sau 4 set đỉnh cao.

Melbourne vào tối Chủ nhật chung kết đơn nam (bắt đầu từ 19:30 giờ địa phương) có thể sẽ là một điều kiện lý tưởng (nhiệt độ giảm rõ rệt nhưng không mưa) cho một cuộc thư hùng đỉnh cao mà nếu đối thủ là Djokovic thì thách thức lớn nhất đặt ra cho Nadal sẽ chỉ là vấn đề tâm lý.

VietBao.vn