Sự kiện:

Việt Nam tổ chức đua xe F1 năm 2020

F1 2019 - Đua xe công thức 1

Video 3D mô phỏng sống động đường đua F1 tại Việt Nam

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Bản dự thảo gửi tới Hội đồng đua xe thể thao của Liên đoàn ô tô quốc tế (* Cần được Hội đồng đua xe thể thao của FIA xác nhận)

VietBao.vn