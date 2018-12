Xạ thủ Jin Jong Oh trong vòng vây của người hâm mộ. Ảnh: Minh Thu

Quan trọng nhất: Nỗ lực cá nhân

Có thể cảm nhận rõ tình cảm, sự trân trọng và ngưỡng mộ mà các xạ thủ trẻ dành cho Jin Jong Oh - một trong những tượng đài lớn nhất của bắn súng thế giới. Ngay từ lúc Jin Jong Oh đặt chân xuống Sân bay Nội Bài (Hà Nội) chiều 30-11, đã có hàng trăm xạ thủ ngóng chờ nhiều giờ đồng hồ để xin chữ ký và chụp ảnh kỷ niệm. Trong sự nghiệp 16 năm thi đấu bắn súng, xạ thủ người Hàn Quốc sinh năm 1979 này đã giành 4 Huy chương vàng cá nhân Olympic, chưa kể Huy chương vàng các giải vô địch thế giới. Hiện Jin Jong Oh đang giữ kỷ lục thế giới ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam, 50m súng ngắn nam và kỷ lục vòng chung kết thế giới nội dung 50m súng ngắn nam.

Trong buổi giao lưu ngày 3-12, tổ chức ngay tại "đại bản doanh" của thể thao Việt Nam, hàng loạt câu hỏi đã được các xạ thủ trẻ Việt Nam đặt ra với Jin Jong Oh. Như "Những lúc thất bại, có khi nào anh nghĩ đến việc bỏ cuộc không?"; "Anh làm gì để vượt qua nỗi sợ, sự lo lắng trước giờ thi đấu?"; "Chế độ ăn uống, tập luyện, sinh hoạt của anh thế nào để có thể duy trì thành tích đỉnh cao suốt 4 kỳ Olympic?"... Tất cả đều được xạ thủ người Hàn Quốc chia sẻ thẳng thắn, chân thành. Anh khẳng định: "16 năm qua, để duy trì con đường đã chọn, với tôi, nỗ lực, ý chí cá nhân là điều quan trọng nhất. Người Hàn Quốc có một câu nói, đại ý rất giống một câu danh ngôn quen thuộc: "Nơi nào có ý chí, nơi ấy có con đường". Để đạt được thành công, ta luôn phải suy nghĩ trước bất cứ hành động nào, rằng điều đó có tốt cho sự nghiệp của mình không? Đừng bao giờ chỉ làm vì ý thích, phải có sự lựa chọn, chấp nhận hy sinh và có sức chịu đựng, vượt qua khó khăn".

Thừa nhận dù đã 4 lần vô địch Olympic nhưng lần nào cũng thấy lo lắng, hồi hộp trước giờ thi đấu, tuy nhiên, xạ thủ Jin Jong Oh cũng bật mí "bí kíp vượt qua nỗi sợ" của anh: "Bạn phải mỉm cười. Nó sẽ giúp bạn tự tin - đó là yếu tố cần thiết đầu tiên. Phải kiềm chế nỗi lo bằng suy nghĩ, rằng vận động viên nào cũng lo như mình cả. Tự nhắc mình: Chỉ cần ta ít lo đi, ít mắc lỗi so với các vận động viên khác là được. Đừng bao giờ mong đợi xạ thủ khác mắc lỗi để mình được hơn điểm, mà phải nghĩ mình cần làm gì để không bị động tác lỗi".

Luôn giữ tâm thế chủ động

Tính đến thời điểm này, bắn súng Việt Nam vẫn chưa có suất tham dự Olympic Tokyo năm 2020, nhưng Jin Jong Oh đã sớm có được suất "vé" quan trọng này sau khi giành Huy chương vàng Giải Bắn súng vô địch thế giới năm 2018. Nhớ lại khoảnh khắc lập thành tích mới nhất của Jin Jong Oh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung không giấu nổi xúc động: "Chứng kiến Jin Jong Oh giành được Huy chương vàng thế giới với những phát bắn trúng tâm liên tiếp, dù ở vòng loại, xạ thủ này suýt không được vào vòng 16, tôi thực sự khâm phục ý chí, bản lĩnh và sự tự tin của Jin Jong Oh. Tôi mong thành công của Jin Jong Oh sẽ truyền lửa, để xạ thủ Hoàng Xuân Vinh của chúng ta có được sự tự tin, rằng Vinh không chỉ thắng 1 lần mà hoàn toàn có thể tiếp tục chinh phục đỉnh cao, trước mắt là giành vé tham dự Olympic 2020".

Bí quyết nào giúp Jin Jong Oh luôn duy trì tốt phong độ qua nhiều kỳ Olympic? Trả lời câu hỏi này, xạ thủ người Hàn Quốc nhấn mạnh: "Hãy luôn tạo cho mình một tâm thế vững chắc, chủ động, ngay từ trong ý nghĩ. Muốn chơi tốt môn bắn súng, cần có thể lực tốt và sự tự tin. Ngoài các bài tập chuyên môn, tôi thường tập gym và các bài tập bổ trợ. Dù luôn có sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia, nhưng quan trọng nhất vẫn là bản thân vận động viên, phải luôn có ý thức tránh rượu, bia, chất kích thích và chủ động tự tìm hiểu, trang bị kiến thức cho mình về cả tập luyện và dinh dưỡng". Chia sẻ những khó khăn của các xạ thủ Việt Nam về cơ sở vật chất, thiếu đạn tập..., Jin Jong Oh nhấn mạnh: "Tôi nghĩ quan trọng nhất không phải là mỗi ngày bạn được bắn bao lần, được cấp bao nhiêu đạn, mà là trong các buổi tập luyện, chúng ta đạt được sự tập trung bao nhiêu phần trăm. Đã là vận động viên chuyên nghiệp, bạn phải biết kiềm chế sở thích riêng. Không thành công nào đến với người không biết hy sinh, khổ luyện".

Không hẹn mà nên, những chia sẻ của Jin Jong Oh có rất nhiều điểm gần gũi với các xạ thủ thành danh của Việt Nam. Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Vương Bích Thắng nhớ lại: "ASIAD 2016 ở Qatar, súng của Hoàng Xuân Vinh bị gãy cò, phải hàn lại để kịp thi đấu. Khi ấy, Xuân Vinh nói với tôi, rằng Vinh chỉ mơ ước được mua 1 khẩu súng ở Qatar có giá 1.000 USD. Nhưng tôi muốn giúp Vinh cũng không được vì chúng ta có những quy định nghiêm ngặt về quản lý vũ khí. Trải qua biết bao khó khăn, thất bại, rồi Xuân Vinh cũng đến được vinh quang nhờ bản lĩnh, ý chí thép của một xạ thủ từng được tôi rèn trong môi trường quân đội, giành được 1 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc Olympic Rio 2016".

Một câu chuyện truyền cảm hứng khác, chính là về xạ thủ Phạm Cao Sơn. Ông Vương Bích Thắng kể: "Một lần, tôi đi cùng đội bắn súng trên một chuyến ô tô, thấy Phạm Cao Sơn cứ đứng mãi ở một tư thế đặc biệt, hóa ra thế đứng đó là để Sơn có thể rèn đôi chân cho vững. Mấy giờ đồng hồ trên xe, Sơn nhất quyết không ngồi, bởi xạ thủ này muốn tận dụng mọi nơi, mọi lúc để tập luyện. Đúng là một khi có mục tiêu, các xạ thủ hãy dồn tâm lực ở mọi nơi, mọi lúc cho mục tiêu ấy. Người thầy hướng dẫn rất quan trọng, nhưng cần nhớ rằng vận động viên chính là chủ thể quyết định thành công".

Những chia sẻ chân thành bao giờ cũng chạm đến trái tim. Tin rằng từ những câu chuyện rất thật của Jin Jong Oh, Hoàng Xuân Vinh, Phạm Cao Sơn..., các xạ thủ trẻ sẽ rút ra những bài học ý nghĩa cho mình. Với riêng Hoàng Xuân Vinh và các xạ thủ trong đội tuyển bắn súng quốc gia, các nhà quản lý và chuyên môn kỳ vọng sau chuyến "truyền lửa" của Jin Jong Oh, khát vọng chiến thắng tại đấu trường Olympic của các xạ thủ Việt Nam thêm một lần được thắp sáng.

Ngày 4-12, tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, xạ thủ Jin Jong Oh đã dành riêng những phần quà đặc biệt trao cho các xạ thủ giành huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018 ở 2 nội dung 50m súng ngắn nam và 10m súng ngắn hơi nam. Đây là 2 nội dung đã làm nên thương hiệu của Jin Jong Oh trên đấu trường Thế vận hội.

VietBao.vn