Một pha tranh bóng trong trận Phù Đổng FC thắng chủ nhà Bình Thuận 1-0 chiều 10-5. (Nguồn ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam)

Phù Đổng FC đang có bước khởi đầu khá thuận lợi dưới sự chèo lái của "tân thuyền trưởng" Lê Đức Tuấn. Qua 3 trận đấu đầu tiên, đội bóng Thủ đô lần lượt thắng Nam Định 6-0, hòa Phố Hiến 0-0 trên sân khách và mới nhất, thắng chủ nhà Bình Thuận trong trận đấu diễn ra vào chiều 10-5 với tỷ số sít sao 1-0 nhờ bàn thắng của Nguyễn Tuấn Hiệp ở phút thứ 87. Tất cả cho thấy vị huấn luyện viên (HLV) trẻ "con nhà nòi" bắt nhịp khá nhanh và sẵn sàng chinh phục mục tiêu giành vé thăng hạng cho Phù Đổng FC ở mùa giải 2018.

Có thể cảm nhận rõ sự tôn trọng, và thận trọng của một người bố đối với "cái tôi" của con trai mình khi trò chuyện với HLV Lê Khắc Chính về hành trình khởi nghiệp HLV của Lê Đức Tuấn. Cựu trung vệ nổi danh của bóng đá Việt Nam và đội Tổng cục Đường sắt một thời nhẹ nhàng chia sẻ: "Không bàn về chuyên môn nhé, bởi đó là việc riêng của Tuấn. Tôi chỉ muốn nói là tôi rất tin vào lựa chọn và quyết định của con trai mình. Làm gì cũng cần có quá trình, kinh nghiệm và trải nghiệm. Cứ chuyên tâm, Tuấn sẽ thành công".

Niềm tin của cựu trung vệ Lê Khắc Chính đối với con trai bắt nguồn từ những tháng ngày ròng rã hai bố con gắn bó với trái bóng. Chia sẻ tình yêu bóng đá với bố từ nhỏ, Lê Đức Tuấn đã từng bước trưởng thành trong sự nghiệp cầu thủ với thành công ban đầu ở đội tuyển U16 quốc gia, sau đó được bố trực tiếp huấn luyện ở ACB Hà Nội. HLV Lê Khắc Chính bộc bạch: "Khi tôi làm HLV trưởng, con là cầu thủ trong đội, nhiều người nói dạy cầu thủ khác thì dễ, chứ khó mà rèn được con mình. Nhưng con tôi xác định mình như các cầu thủ khác. Với bản lĩnh ấy, sự nỗ lực học hỏi và quyết tâm, Tuấn đã tạo được dấu ấn nhất định". Nói thêm về con, HLV Lê Khắc Chính nhận xét: "Đường còn dài, tôi mong cháu sẽ hơn cha trong nghiệp cầm quân".

Khi còn là cầu thủ, Lê Đức Tuấn từng cùng đội tuyển quốc gia giành Huy chương bạc bóng đá nam SEA Games 2003, giành Huy chương vàng Cúp quốc gia năm 2008, Huy chương vàng Giải hạng Nhất quốc gia năm 2010 (với các câu lạc bộ bóng đá Hà Nội), 2 Huy chương đồng Giải Bóng đá vô địch quốc gia các năm 2014, 2015 (với FLC Thanh Hóa)... Sau khi giã từ sân cỏ, Lê Đức Tuấn theo học các lớp đào tạo HLV bóng đá do FIFA mở, lần lượt lấy bằng C, bằng B, và tới đây là bằng A - yêu cầu bắt buộc đối với các HLV chuyên nghiệp. Trò chuyện với phóng viên Báo Hànộimới, HLV của Phù Đổng FC chia sẻ: "Được ban lãnh đạo câu lạc bộ tin tưởng, giao quyền dẫn dắt đội là một vinh dự, song cũng là áp lực lớn do tôi chưa có kinh nghiệm. Nhưng tôi yêu bóng đá, và nghĩ rằng một khi giữa cầu thủ và HLV có sự gắn bó, tạo được sự đoàn kết chặt chẽ thành một khối thống nhất trong đội, chúng tôi sẽ làm nên chuyện".

Một trong các bí quyết giúp tân HLV trẻ nuôi dưỡng sự tự tin chính là ý thức học hỏi. Tuấn cho biết mình thường xuyên nghiên cứu, cập nhật thông tin về bóng đá hiện đại qua việc khai thác nguồn dữ liệu từ internet. HLV trưởng của Phù Đổng FC nhấn mạnh: "Bóng đá cần có khán giả. Trong dòng chảy chung phát triển của bóng đá Thủ đô, lâu lắm rồi khán giả mới đến sân đông như vậy sau hiệu ứng của đội tuyển U23. Vì vậy, để đạt mục tiêu thăng hạng, Phù Đổng FC sẽ dần định hình lối chơi tấn công đẹp mắt nhằm thu hút sự yêu mến và quan tâm của người hâm mộ, coi đó như một cách để vun vén, giữ nhịp, nuôi dưỡng tình yêu bóng đá".

Có thể nói, tân HLV trưởng của Phù Đổng FC còn trẻ, thiếu kinh nghiệm. Nhưng có va vấp thì mới trưởng thành. Đại diện của bóng đá Thủ đô ở Giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia đang cho thấy là đội bóng có tổ chức, được dẫn dắt bởi một HLV sẵn sàng học hỏi. Nói như chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú, "một khi biết rõ bước đi, vạch rõ lộ trình thì sẽ không lo mất phương hướng". Tin rằng, với tình yêu bóng đá được nuôi dưỡng, nối dài qua hai thế hệ, hành trình khởi nghiệp huấn luyện của Lê Đức Tuấn tại Phù Đổng FC sẽ tiếp tục thành công. Mai Hoa

