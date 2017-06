Trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội có trận thua đáng tiếc trước đội khách Sông Lam Nghệ An. Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm tuy phải chơi thiếu người sau chiếc thẻ đỏ của Thành Lương nhưng vẫn có bàn thắng mở tỷ số ở phút 90+1 do công của Hoàng Vũ Samson. Tưởng chừng như chiếc vé vào vòng sau chắc chắn thuộc về đội bóng Thủ đô thì bất ngờ đã đến ở phút bù giờ thứ tám khi Quế Ngọc Hải tận dụng thành công quả đá phạt 11 m, gỡ hòa cho Sông Lam Nghệ An và đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu đầy may rủi. Trên chấm phạt đền, Sông Lam Nghệ An xuất sắc giành chiến thắng 4-3 khi lần lượt Khắc Ngọc, Olaha, Xuân Thắng và Phi Sơn bên phía đội bóng xứ Nghệ thực hiện thành công trong khi các cầu thủ Hà Nội sút hỏng ở hai lượt cuối cùng.

Cũng ở vòng đấu này, Hải Phòng có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Tam Kỳ của Quảng Nam dù là đội bóng được đánh giá cao hơn. Thế cân bằng của trận đấu phải đến phút 78 mới bị phá vỡ sau pha lập công của Claudecir Junior trước khi Ngọc Thịnh cân bằng tỷ số cho đội khách ở phút 90. Tuy nhiên cuối cùng đội bóng thành phố cảng vẫn phải chấp nhận thất bại khi Claudecir Junior hoàn tất cú đúp của mình trong trận đấu ở phút bù giờ thứ năm và mang về chiến thắng chung cuộc 2-1 cho chủ nhà Quảng Nam.

Chỉ phải gặp hai đối thủ đang thi đấu ở giải hạng Nhất là Viettel và Bình Phước, Becamex Bình Dương và Than Quảng Ninh đều đã có chiến thắng và giành vé vào vòng sau. Trên Gò Đậu, đội bóng đất Thủ sớm cụ thể hóa những ưu thế của mình bằng ba bàn thắng của Văn Vũ và Hoài Nam (hai bàn) lần lượt ở các phút thứ 5, 11 và 24. Những nỗ lực của đội khách Viettel chỉ đem về cho họ hai bàn thắng trong hiệp 2 do công của Duy Thường (phút 47) và Hoàng Đức (phút 90+2). Cũng được thi đấu trên sân nhà và chỉ phải gặp đối thủ yếu hơn, Than Quảng Ninh đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Bình Phước bằng hai bàn thắng ở các phút 19 và 83 của Văn Khoa và Minh Tuấn.

Với những kết quả sau vòng 1/8, các đội hạng Nhất đã “sạch bóng” ở Cúp Quốc gia năm nay, đây là điều dễ hiểu bởi cách biệt trình độ giữa V-League và hạng Nhất vẫn là khá lớn. Những trận đấu trong khuôn khổ lượt đi vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2017 sẽ diễn ra vào ngày 16-6 tới.

HUY VŨ

VietBao.vn