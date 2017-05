Bi kịch Trần Thế Vọng

Cái tên Trần Thế Vọng nổi lên từ giải nhi đồng toàn quốc 1998 trong màu áo Gia Lai khi là cầu thủ chơi xuất sắc nhất giải. Thời gian đó, Thế Vọng được nhiều người ví như tiền đạo Michael Owen của đội tuyển Anh bởi gương mặt lai, nhỏ nhắn, nhưng rất nhanh và có động tác đi bóng làm ngỡ ngàng nhiều người.

Nguyễn Minh Thành (Trần Thế Vọng) gánh hậu quả từ sự gian lận của người lớn

Tuy nhiên sau khi đoàn Gia Lai có tấm HCB toàn quốc giải nhi đồng, Thế Vọng bất ngờ bị loại khỏi đội và hoàn toàn mất tích khỏi làng bóng. Sau này người ta mới biết nguyên nhân là do bị những người đứng đầu đội bóng ruồng bỏ vì sợ lộ việc làm hồ sơ giả để cầu thủ vốn tên Nguyễn Minh Thành đã quá tuổi (sinh năm 1985, khi đó 13 tuổi) được tham dự giải với cái tên Trần Thế Vọng (11 tuổi), trong khi cậu bé Vọng “thật” không hề biết đá bóng.

Tài năng trẻ Trần Minh Thành sau đó phải lang thang kiếm sống ở bến xe trước khi được bầu Đức nhận vào CLB HAGL tập cùng đội trẻ. Nhưng không may mắn cho gia đình bởi ít lâu sau anh qua đời vì tai nạn giao thông, khép lại bi kịch của một “thần đồng”.

U21 Thanh Hóa bị loại khỏi giải vì 3 cầu thủ ăn gian tuổi

Năm 2000, bóng đá Việt Nam chấn động với vụ việc của U21 Thanh Hóa khi đội dự giải toàn quốc.

Tại vòng bán kết, U21 Thanh Hóa thắng U21 TP.HCM nhưng sau đó bị đội này tố gian lận tuổi. Theo xác minh của cơ quan chức năng, đội trẻ xứ Thanh có 3 cầu thủ gian tuổi, làm lại chứng minh thư để được dự giải. Ban tổ chức sau đó đã loại đội này bị loại khỏi giải.

Một loạt địa phương bị cấm dự giải trẻ

Năm 2003, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sau khi xác minh làm rõ đã ra quyết định cấm các đội bóng của Nghệ An, Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Hà Tây (cũ) không được thi đấu tại các giải U11 toàn quốc trong vòng 2 năm do gian lận tuổi. Riêng Nghệ An còn bị cấm thi đấu 2 năm với giải U13 và U15 toàn quốc.

Đi cùng quyết định trên, VFF tước danh hiệu, thu hồi Cup, cờ, huy chương, thu lại tiền thưởng của các đội vi phạm là U11 Nghệ An (vô địch giải nhi đồng năm 2001, 2002), U13 Nghệ An (vô địch giải thiếu niên năm 2003); U11 Đắk Lắk (vô địch giải nhi đồng năm 2003), U11 Hà Tĩnh (á quân giải nhi đồng 2003), U11 Quảng Trị (đứng thứ ba giải nhi đồng 2003) và U15 Nghệ An (đoạt đồng giải ba 2003).

Phó Chủ tịch VFF khi đó là ông Trần Duy Ly sau khi ký quyết định kỷ luật các đội trên đã chua chát: “Liên đoàn giúp ban tổ chức giải “lãi” 120 triệu đồng tiền phạt nhưng đau quá!”.

Bị loại vì sửa tuổi cầu thủ

Năm 2011, đội bóng nhi đồng Đà Nẵng bị loại khỏi giải toàn quốc sau khi BTC xác minh làm rõ đội này cố tình sửa năm sinh của cầu thủ Nguyễn Thành Trung thành 2000 (thực chất sinh năm 1999).

PVF thắng kiện BTC giải U13

Giải Thiếu niên nhi đồng toàn quốc 2013 chứng kiến vụ việc hy hữu khi BTC giải loại đội U13 PVF khỏi giải vì nghi ngờ cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn (số 8) "cao to và già dặn hơn so với tuổi", nhưng sau đó bị trung tâm đào tạo trẻ này kiện ngược. Cuối cùng Ban giải quyết khiếu nại VFF kết luận BTC giải làm sai.

Công Phượng sinh 1995 hay 1993?

Thắc mắc này được một tờ báo thể thao gợi ra năm 2014, khi Công Phượng đang nổi như cồn trong màu áo U19 Việt Nam và U19 HAGL và tốn rất nhiều giấy mực của báo chí.

Năm 2014, Công Phượng bị nghi ngờ 21 tuổi chứ không phải 19

Rất nhiều nguồn thông tin được tiếp cận sau đó, bao gồm nguồn tin từ một số người hàng xóm và bạn bè cùng trang lứa của Công Phượng khẳng định tiền đạo quê Nghệ An thực chất sinh năm 1993. Tuy nhiên sau đó, VFF kết luận Công Phượng sinh năm 1995, đúng như giấy tờ được lưu tại lò đào tạo HAGL Arsenal JMG.

Vụ việc gây tranh cãi tạm khép lại và đến nay vẫn dừng ở "nghi án".

Hai anh em song sinh 17 tuổi đá giải U15

Sau trận đấu vòng loại U15 Quốc gia 2017 ngày 23-4 vừa qua, U15 Thanh Hóa có đơn kiện U15 Hà Nội có 2 cầu thủ Lê Sỹ Hà, Lê Sỹ Hồng gian lận tuổi.

Anh em Lê Sỹ Hà, Lê Sỹ Hồng 17 tuổi được sửa giấy tờ để dự giải U15 Quốc gia 2017

Qua xác minh, Công an huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) xác nhận 2 anh em song sinh Lê Sỹ Hà, Lê Sỹ Hồng sinh 15-8-2000 chứ không phải năm 2002 như hồ sơ của U15 Hà Nội đăng ký dự giải U15 Quốc gia. Như vậy, 2 cầu thủ này thực chất 17 tuổi nhưng đã được phù phép “trẻ hóa” để đá giải lứa tuổi thấp hơn.

Hiện Ban Kỷ luật VFF đang xem xét các tình tiết liên quan để xử lý. Theo quy định kỷ luật của VFF, việc gian lận tuổi khiến Sỹ Hà, Sỹ Hồng đối diện án treo giò 1-5 năm. Còn U15 Hà Nội chắc chắn sẽ bị loại khỏi giải.

