Theo đó, để đảm bảo an ninh, an toàn cho người hâm mộ sang Malaysia cổ vũ đội tuyển Việt Nam, Đại sứ quán nêu rõ một số nội dung cần chú ý. Cụ thể, ngày 8-12, khu vực quảng trường Merdeka ở Thủ đô Kuala Lumpur có thể có biểu tình với quy mô lớn với hàng trăm nghìn người tham gia. Do vậy, các cổ động viên nên hạn chế đến khu vực này hoặc những nơi công cộng tụ tập đông người.

Người hâm mộ Việt Nam cũng được khuyến cáo nên mua vé tại quầy bán vé hoặc qua trang web chính thức, đồng thời cũng nên mang tư trang phù hợp (hành lý, quần áo, vật dụng cá nhân và các giấy tờ cần thiết). Bảo quản kỹ tư trang, đặc biệt là giấy tờ tùy thân để tránh mất mát. Hộ chiếu phải còn giá trị sử dụng trên sáu tháng.

Ngoài ra, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cũng lưu ý các cổ động viên sang cổ vũ đội tuyển Việt Nam cần ứng xử và cổ vũ văn minh, lịch sự, kiềm chế và tránh những hành vi quá khích hoặc kích động cổ động viên chủ nhà để phòng ngừa xung đột, ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam.

Bên cạnh đó, cần nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp và tôn trọng phong tục, tập quán Malaysia, đặc biệt là không sử dụng rượu bia nơi công cộng và các nhà hàng cấm rượu bia.

Trong trường hợp cần sự hỗ trợ khẩn cấp, người hâm mộ Việt Nam có thể liên hệ đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia theo số điện thoại +60 321.484.534 hoặc +60 321.410.709.

TRUNG HƯNG

VietBao.vn