Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng Than - Khoáng sản Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng bất ngờ 2-0 trước đương kim vô địch TP Hồ Chí Minh I. Bàn thắng đầu tiên của Than - Khoáng sản Việt Nam đến ngay ở phút thứ nhất do công của Nguyễn Thị Vạn sau một tình huống phạt góc. Phút 84, Nguyễn Thị Vạn hoàn thành cú đúp của mình trong trận đấu sau pha dứt điểm gọn ghẽ ở tình huống đối mặt với thủ thành Kim Thanh bên phía TP Hồ Chí Minh I.

Bế tắc trong tấn công, sơ hở trong phòng ngự và đặc biệt là pha bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc trên chấm phạt đền của đội trưởng Huỳnh Như, đoàn quân của HLV Đoàn Kim Chi chỉ có thể tự trách mình khi để thua 0-2 ngay trong ngày khai mạc. Chiến thắng cho thấy Than - Khoáng sản Việt Nam sẽ là một đối thủ đáng phải dè chừng trong cuộc đua vô địch mùa giải năm nay.

Ở trận đấu diễn ra sau đó, TP Hồ Chí Minh II đã khép lại ngày buồn của các đại diện bóng đá miền nam với thất bại 0-1 trước Sơn La. Dù là đội bóng mạnh hơn và tạo ra vô số tình huống nguy hiểm trước khung thành của Sơn La nhưng không một lần các cô gái của TP Hồ Chí Minh II chuyển hóa được những cơ hội thành bàn. Tấn công nhiều và không ghi được bàn thắng, hậu quả là các học trò của HLV Nguyễn Quốc Nam phải nhận đòn “hồi mã thương” trong những phút cuối trận. Người ghi bàn thắng quyết định cho Sơn La là Hồng Vân với cú sút quyết đoán vào góc xa ở phút 83.

Những thất bại bất ngờ của các đại diện bóng đá thành phố Hồ Chí Minh ngay ở lượt trận mở màn sẽ hứa hẹn một mùa giải hấp dẫn và giàu tính cạnh tranh của Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2017.

HUY VŨ

VietBao.vn