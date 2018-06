Trận đấu giữa Anh vs Bỉ diễn ra ở sân vận động nào?

SVĐ Kaliningrad Stadium (Ảnh: Getty).

Kaliningrad Stadium (hay còn được gọi là Arena Baltika) là một sân vận động bóng đá ở Đảo Oktyabrsky, Kaliningrad, Nga. Đây là sân nhà của câu lạc bộ FC Baltika Volgograd của Giải vô địch quốc gia Nga.

Sân được thiết kế dựa trên sân vận động Allianz Arena đã từng tổ chức các trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2006 ở Đức. Sau World Cup 2018, sân vận động này sẽ chỉ còn 25.000 chỗ ngồi và một phần diện tích mái vòm sẽ bị rút bớt.

Trận đấu giữa Anh vs Bỉ diễn ra khi nao?

Anh vs Bỉ là cặp đấu đáng chú ý nhất bảng G (Ảnh: Getty).

Trận đấu giữa Anh vs Bỉ diễn ra vào lúc 1h00 ngày 29/6 và được tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh VOV2 và VOV1, tường thuật trực tuyến trên VOV.VN của Đài Tiếng nói Việt Nam, trên kênh VTV 6 Đài THVN.

Thống kê đáng chú ý

Cả ĐT Anh vs Bỉ đều có phong độ ổn định thời gian gần đây (Ảnh: Getty).

Đội tuyển Anh đang thể hiện phong độ ổn định khi bất bại trong 12 trận gần nhất. Trận thua gần nhất của "Tam Sư" là trước ĐT Pháp là vào năm 2017.

Tiền đạo Harry Kane đang có phong độ khá ổn định. Anh đã ghi 10 bàn/17 trận gần nhất trong màu áo ĐT Anh. Tại World Cup 2018, Kane hiện ghi được 5 bàn thắng và dẫn đầu BXH những chân sút tốt nhất World Cup 2018.

Bỉ cũng có phong độ ấn tượng chẳng kém ĐT Anh khi giành chiến thắng 6/7 trận gần nhất. Cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Bỉ ở World Cup 2018 là tiền đạo Lukaku với 4 bàn thắng sau 2 lượt trận.

Hai đội từng 2 lần gặp nhau tại đấu trường World Cup. Kết quả, Anh thắng 1 (1990) và hòa 1 (1954).

Thông tin lực lượng

Lukaku sẽ vắng mặt ở trận đại chiến Anh vs Bỉ (Ảnh: Getty).

Anh: Đầy đủ lực lượng.

Bỉ: Romelu Lukaku, Eden Hazard, Dries Mertens (chấn thương nhẹ).

Dự đoán kết quả Anh vs Bỉ: 2-1./.

Lượt trận cuối bảng H: Tử thần gọi tên ai?

VOV.VN - Ngoại trừ Ba Lan đã chính thức bị tử thần gọi tên, cả Nhật Bản, Senegal và Colombia đều đứng giữa khoảng cách mong manh của việc đi tiếp hay bị loại.

Đức và những ông vương “gục ngã” ở vòng bảng trong lịch sử World Cup

VOV.VN -Với việc bị Hàn Quốc đánh bại 2-0, Đức chính thức trở thành cựu vương ở ngay vòng bảng World Cup 2018.

Dự đoán World Cup hôm nay (28/6): Nhật thắng Ba Lan, Anh hòa Bỉ?

VOV.VN - Dự đoán tỉ số World Cup 2018 hôm nay (28/6) giữa các trận Anh vs Bỉ, Panama vs Tunisia, Senegal vs Colombia, Nhật Bản vs Ba Lan.

CTV Thịnh Vy/VOV.VN

VietBao.vn