• Tỉ lệ sút chính xác của Việt Nam quá kém

So với trận vòng bảng gặp Malaysia, Việt Nam chỉ tung ra năm lần dứt điểm nhưng có bốn lần chính xác và trong đó có hai bàn thắng. Ngược lại, trong trận bán kết lượt đi, độ chính xác trong sút cầu môn của cầu thủ Việt Nam chỉ là 27% trong 15 lần sút cầu môn. Trong khi đó tỉ lệ sút chính xác của Malaysia là 50% với tám lần sút cầu môn thì bốn trúng đích, trong đó có hai bàn thắng.

• Chuyền bóng ít hơn

Thống kê cho thấy Việt Nam có 291 đường chuyền so với 401 của Malaysia. Tương ứng với khả năng khống chế bóng Việt Nam chỉ có 41% so với Malaysia là 59%. Điều này không khác nhiều so với trận vòng bảng của hai đội. Tuy nhiên, tính hiệu quả từ việc trao phần chủ động cầm bóng cho đối thủ để chơi phản công và ăn bàn của Việt Nam ở chung kết lượt đi chỉ hiệu quả ở hiệp 1.

Việc chuyền bóng ít hơn khi gặp đối thủ đá nhanh cũng ảnh hưởng đến yếu tố thể lực mà nửa cuối hiệp 2 nhiều cầu thủ Việt Nam xuống sức rõ, giảm hẳn tính hiệu quả trong các lần tranh cướp tay đôi.

Tuy nhiên, ưu thế ở thống kê đường chuyền của Việt Nam là có nhiều tình huống đặt tiền đạo vào thế đối mặt thủ môn để ăn bàn nhưng tiếc là không thành công ở khâu kết thúc.

Malaysia chuyền bóng nhiều hơn và đá cũng “rát” hơn. Ảnh: NGỌC DUNG

• Ít phạm lỗi hơn nhưng thoát thẻ đỏ

Cả trận Malaysia phạm lỗi 12 đến 20 lần, nhận năm thẻ vàng, trong khi các cầu thủ Việt Nam phạm lỗi 15 lần và nhận ba thẻ vàng.

Trong khi người hâm mộ Việt Nam “ném đá” trọng tài người Úc thì giới chuyên môn lại chỉ ra tình huống đánh nguội bằng chỏ của Duy Mạnh với Zaquan nhưng trọng tài bỏ qua không rút thẻ đỏ.

Ngoài ra, phía Malaysia cũng bị chỉ ra những tình huống chơi bóng thô bạo nhưng là tranh chấp trực tiếp trên sân và trọng tài người Úc đã bỏ qua nên 90 phút không có thẻ đỏ nào được rút ra.

• Chú ý bài tạt bóng ở biên

Trong những miếng đánh biên tạt vào trung lộ, Malaysia có 15 lần tạt bóng trong khi các cầu thủ Việt Nam chỉ có 10 lần. Đây là miếng đánh mà Malaysia tiếp thu qua miếng đánh của Philippines nhằm ghi bàn vào lưới thủ môn Đặng Văn Lâm. Với miếng đánh này, Malaysia cũng từng có bàn thắng trước Thái Lan.

VietBao.vn