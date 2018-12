Sau khoảng 1 tháng được người hâm mộ bình chọn, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã công bố câu khẩu hiệu (slogan) riêng cho mỗi 24 tuyển quốc gia tranh tài tại Asian Cup 2019 diễn ra ở UAE. Trong đó, câu khẩu hiệu của tuyển Việt Nam (VN) là: Golden Star Warriors (Những chiến binh sao vàng).

Tuyển Việt Nam sẽ có khẩu hiệu "Những chiến binh sao vàng" tại Asian Cup 2019

Trước đó, trải qua đợt bình chọn đầu tiên (kết thúc ngày 1/11), mỗi đội tuyển quốc gia dự Asian Cup 2019 đều có 3 khẩu hiệu lọt vào vòng bình chọn “chung kết” trên trang web của AFC.

Đợt này, người hâm mộ sẽ bình chọn 1 slogan cho riêng mỗi đội và sẽ được gắn trên xe buýt của các tuyển trong suốt thời gian tham dự giải.

PC_Article_Middle

Theo đó, tuyển Việt Nam có 3 khẩu hiệu là “Nhà vô địch trong lòng người hâm mộ” (Champions of the people); “Ra đi quật khởi, ngày về vinh quang” (Go with ambition, return as champions) và “Những chiến binh Sao vàng” (Golden Star Warriors).

Sau hơn 1 tháng bình chọn, câu khẩu hiệu “Những chiến binh sao vàng” có số lượng bình chọn cao nhất và đây sẽ là slogan của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019./.

Thể thao 24h: ĐT Việt Nam nằm ở bảng tử thần VCK Asian Cup 2019?

VOV.VN - Bản tin thể thao tối 4/5, ĐT Việt Nam có thể rơi vào bảng tử thần ở VCK Asian Cup 2019, Varane và Isco lỡ El Clasico.

Bốc thăm VCK Asian Cup 2019: ĐT Việt Nam nằm ở bảng tử thần?

VOV.VN - Lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2019, diễn ra tại Dubai (UAE) vào lúc 22h30 theo giờ Việt Nam tối nay (4/5).

HLV Park Hang Seo dự lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2019

VOV.VN - Được biết, HLV trưởng ĐT Việt Nam – Park Hang Seo sẽ dự lễ bốc thăm VCK VCK Asian Cup 2019 diễn ra tại UAE.

Hoàng Tùng/VOV2

VietBao.vn