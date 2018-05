Liên quan đến sự việc Phó chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng văng tục, dọa "xử" phó Ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Dương Văn Hiền, ngày 21-5, ông Nguyễn Mạnh Hiền, nguyên Chủ tịch Hội Cổ động viên TP Hải Phòng, đã có trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động.

Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Trần Mạnh Hùng đồng thời là Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hải Phòng nhiệm kỳ II giai đoạn 2017-2022. Ông Hiền nói: "Là người làm và yêu bóng đá Hải Phòng, chúng tôi không thể chấp nhận được lối hành xử vô văn hóa của ông Trần Mạnh Hùng. Ngồi trong cuộc họp đó mà chửi bậy như ông Hùng thì đúng là quá kém cỏi".

Phó chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng

"Không thể biện minh là ông Hùng bị ông Hiền kích động mà chửi thế được. Cách hành xử của ông Hùng không khác gì dân xã hội. Ông Trần Mạnh Hùng đang làm xấu mặt người yêu và làm bóng đá Hải Phòng, khiến chúng tôi rất xấu hổ. Nên nhớ ông Hùng đang là đại diện cho bóng đá Hải Phòng và bóng đá Việt Nam, không thể chấp nhận được lối hành xử như vậy"- ông Hiền tỏ ra bức xúc.

Cũng theo ông Hiền, vừa qua ông đã gửi "tâm thư" đến lãnh đạo TP Hải Phòng bày tỏ việc người hâm mộ bóng đá đất cảng không thể chấp nhận ông Trần Mạnh Hùng đang làm xấu đi hình ảnh đẹp của bóng đá Hải Phòng, mà người dân Hải Phòng nhiều năm chung tay vun đắp, giữ gìn và gây dựng. Ông Hùng không xứng đáng đại diện cho bóng đá Hải Phòng.

"Người Hải Phòng chúng tôi nổi tiếng rất hào sảng, trung thực, ăn sóng nói gió, biết phân biệt đúng sai. Điều tệ hại là cách hành xử của ông ấy khiến nhiều người nhầm tưởng đó là tính cách của người Hải Phòng. Nếu ông Hùng có tư cách và lòng tự trọng thì nên từ chức phó chủ tịch HĐQT VPF, Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hải Phòng"- ông Hiền bày tỏ

Một cổ động viên khác là ông Trịnh Văn Sơn (đại tá, từng công tác tại Công an Hải Phòng) cũng cho hay ngày 20-5, ông đã gửi tâm thư đến các lãnh đạo TP Hải Phòng với nội dung: "Mấy ngày hôm nay, dư luận cả nước đang đặc biệt quan tâm đến nội dung băng ghi âm về hành vi thiếu văn hoá của ông Trần Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT VPF kiêm Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng, tại cuộc họp của VFF. Nếu muốn bóng đá của Hải Phòng phát triển lành mạnh và người hâm mộ không quay mặt đi thì cần loại trừ ngay lập tức ông Trần Mạnh Hùng ra khỏi đời sống bóng đá đất Cảng".

Trong khi đó, nhiều người hâm mộ bóng đá Hải Phòng cho hay dù là Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hải Phòng nhưng ông Hùng là người thiếu trách nhiệm. Trong các trận đấu của CLB bóng đá Hải Phòng tại sân nhà, hiếm khi ông Hùng có mặt, chưa nói đến khi đội bóng đất Cảng đi sân khách thi đấu.

"Nếu lãnh đạo TP Hải Phòng vẫn cứ để ông Trần Mạnh Hùng giữ chức Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng thì khán giả sẽ quay lưng lại với bóng đá Hải Phòng. Có một thực tế, từ khi nắm giữ chức Chủ tịch CLB, ông Hùng chưa làm được gì cho bóng đá Hải Phòng mà chỉ ngày một thụt lùi đi"- Cổ động viên Văn Trần Hoàn (tức Hoàn "pháo") chia sẻ.

Trao đổi qua điện thoại, một lãnh đạo Sở Văn hoá-Thể thao Hải Phòng xác nhận đã nắm được vụ việc của ông Trần Mạnh Hùng qua thông tin trên báo chí.

Lãnh đạo Sở này chia sẻ Công ty Cổ phần Thể thao Hải Phòng do ông Trần Mạnh Hùng làm Giám đốc do TP Hải Phòng thành lập để quản lý đội bóng đá Hải Phòng. Do vậy, phạm vi tác động của Sở với Công ty này hầu như là rất ít, chỉ hướng dẫn về mặt quản lý nhà nước. Kể cả về mặt chuyên môn, Sở cũng không tham gia được, không quản lý, không can thiệp được.

Theo lãnh đạo Sở Văn hoá-Thể thao Hải Phòng, ngoài chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao Hải Phòng, ông Hùng còn là Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hải Phòng. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Hải Phòng là một tổ chức xã hội, về mặt quản lý Nhà nước do Sở Nội vụ quản lý, còn Sở Văn hoá-Thể thao chỉ hướng dẫn, kiểm tra về mặt chuyên môn nghiệp vụ.

Vị lãnh đạo Sở Văn hoá-Thể thao Hải Phòng thừa nhận: "Về mặt ứng xử của ông Hùng như thế là không được, thiếu văn hoá, nhất khi khi ông Hùng đang công tác tại một đơn vị văn hoá, làm thể thao".

"Từ trước đến giờ chưa có trường hợp nào có cách xử lý, phát ngôn như ông Trần Mạnh Hùng, một quan chức trong làng bóng đá. Tuy nhiên, do Sở không quản lý trực tiếp CLB bóng đá Hải Phòng nên rất khó để góp ý hoặc kiến nghị, xử lý. Việc này thuộc thẩm quyền của thành phố, Sở không có ảnh hưởng gì. Đến mức độ, đội bóng ra quân mùa giải 2018 mà họ còn chẳng thèm mời chúng tôi"- vị này nói.

Trong khi đó, một lãnh đạo của TP Hải Phòng cũng chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, cách hành xử và những lời đe dọa "cho đàn em lên tới nhà luôn" của Phó Chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng với Phó Ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền là không thể chấp nhận được.

Vị lãnh đạo TP Hải Phòng thừa nhận, không thể để một quan chức của làng bóng đá Hải Phòng có cách hành xử, phát ngôn thiếu văn hoá. Những ngày qua, lãnh đạo TP đã nhận được nhiều thư của người hâm mộ bóng đá đề nghị loại trừ ông Trần Mạnh Hùng khỏi đời sống bóng đá đất Cảng. Tới đây thành phố sẽ đưa vấn đề này ra bàn bạc và có hướng giải quyết.

VietBao.vn

Trọng Đức