Chiều 14-1-2017, tại quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quy Nhơn đã diễn ra buổi gặp gỡ báo chí để công bố giải Golf lớn nhất Việt Nam – FLC Golf Championship 2017. Đây là giải golf thường niên do tập đoàn FLC tổ chức nhằm tri ân khách hàng, đối tác và các nhà đầu tư.

Ông Lưu Đức Quang - Trưởng BTC giải cung cấp thông tin toàn diện về giải đấu

Giải năm nay dự kiến sẽ diễn ra trong 02 ngày 18 và 19-2, trên 36 hố tại sân FLC Quy Nhơn Golf Links thuộc quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn. Trong đó 18 hố do Nicklaus Design tại sân Ocean vừa được đánh giá đẹp nhất châu Á Thái Bình Dương năm 2016 và 18 hố golf mới do Schmidt-Curley thiết kế với toàn bộ các hố nằm trên đồi cao có tầm nhìn hướng biển, bao quát toàn bộ quần thể FLC Quy Nhơn.

Sân golf mới này mang tên Mountain, nhóm thiết kế dự án đã khéo léo làm nên một loạt các hố golf khác biệt, ấn tượng đan giữa địa hình tự nhiên và hòa hợp với khung cảnh thiên nhiên kỳ thú nơi đây.

18 hố golf mới do Schmidt-Curley thiết kế tại FLC Quy Nhơn Golf Links

Ông Lưu Đức Quang – Trưởng BTC giải golf FLC Championship 2017 chia sẻ: “Mọi năm, giải đấu được tổ chức vào thời điểm những tháng cuối năm, nhưng giải đấu năm nay sẽ diễn ra trong tháng 2, là khoảng thời tiết Xuân sang, khí hậu mát mẻ, ít mưa, phù hợp cho các hoạt động giao lưu khởi động năm mới. Các golfer chắc chắn là những người ưa thích sự mới mẻ, khám phá điều thú vị.

Chúng tôi mong muốn mang lại cho golfer một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt về thời tiết. Đặc biệt, tại FLC Golf Championship 2017, chúng tôi sẽ tách riêng một bảng đấu dành cho các golfer có chuyên môn tốt nhưng không muốn nhận giải thưởng lớn (trên 500 bảng Anh, tương đương 800 USD) để duy trì xếp hạng nghiệp dư. Đồng thời, chúng tôi sẽ mời Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) bảo trợ về mặt chuyên môn”.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức sẽ tiếp tục làm livescore từng hố một trong suốt thời gian diễn ra giải đấu để tránh tình trạng “pen swing”.

Chuyên gia Brian Curley – Người thiết kế sân golf nói về 18 hố mới

Chia sẻ về 18 hố golf mới của sân Mountain, ông Brian Curley – Người thiết kế sân golf cho rằng có rất nhiều thách thức thú vị đang chờ đợi các gôn thủ: "18 hố golf mới nằm hoàn toàn trên đồi cao, nên sẽ bị tác động cực lớn bởi gió biển và đây sẽ là thách thức lớn cho các golfer, nhưng ngược lại 18 hố này sẽ có tầm nhìn rất đẹp. Chúng tôi đã thiết kế tee box, fairway và green có phần rộng hơn so với 18 hố của sân Ocean để thuận lợi cho các golfer có thể dễ tính toán trong các cú đánh của mình. 18 hố mới cũng được thiết kế khác biệt để người chơi có những cảm nhận khác nhau, mỗi hố như 1 chương của 1 cuốn sách và sẽ có nhiều bất ngờ cho các golfer".

FLC Golf Championship 2017 dự kiến sẽ tiếp tục phá vỡ kỉ lục về quy mô cũng như cơ cấu giải thưởng vô cùng lớn so mới các giải golf khác tại Việt Nam. Đặc biệt, BTC sẽ dự kiến đón số lượng golfer tham gia khoảng gần 1000 người và khối lượng giải thưởng lớn chưa từng có với tổng giá trị hơn 60 tỷ đồng. Trong đó, 4 giải Hole in One với trị giá gần 10 tỷ mỗi giải sẽ là những đỉnh cao đầy mê hoặc kích thích tham vọng chinh phục của các gôn thủ.

Cũng trong ngày 14-1, tập đoàn FLC đã chính thức cho ra mắt Học viện golf FLC Quy Nhơn. Đây là học viện golf đầu tiên do Tập đoàn FLC đầu tư và là một trong những hạng mục mở rộng của dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn. Học viện chính là mảnh ghép bổ trợ và phát huy hệ thống các sân golf mà FLC đang sở hữu, nhằm xã hội hóa hơn nữa và đưa golf Việt Nam lên một tầm cao mới trong tương lai gần.

VietBao.vn