Điểm thay đổi đáng chú ý nhất liên quan đến yếu tố cầu thủ nước ngoài, hay chúng ta vẫn thường gọi vui là "ngoại binh". Trong quá trình hội nhập quốc tế, nhiều trường THPT trên địa bàn Hà Nội ngày càng có nhiều hơn những học sinh ngoại quốc theo học.

Với mục đích tạo sân chơi bình đẳng cho tất cả các đội, cho các cầu thủ Việt Nam cũng như các cầu thủ nước ngoài, Ban Tổ chức sẽ điều chỉnh lại về số lượng "ngoại binh" được đăng ký trong các đội bóng.

Những thay đổi trong điều lệ sẽ càng khiến giải trở nên hấp dẫn và lôi cuốn hơn

Theo đó, đối với các trường THPT có nhiều học sinh mang quốc tịch nước ngoài học tập tại trường, chỉ được phép đăng ký tối đa 6 cầu thủ ngoại (6/15). Khi thi đấu trên sân, chỉ cho phép tối đa 3 cầu thủ ngoại cùng ra sân (3/7). Các trường THPT có 100% học sinh mang quốc tịch nước ngoài thì không áp dụng điều này.

Bên cạnh đó, cũng như World Cup 2018, điểm "Fair-play" dành cho những đội chơi đẹp cũng sẽ được xét đến. Đây là hạng mục tính điểm "đạo đức" của các đội bóng trong trường hợp cần xét đội giành quyền đi tiếp.

Các trường đăng ký thi đấu và nhận Điều lệ Giải, hồ sơ thi đấu tại Trụ sở Báo An ninh Thủ đô, tại địa chỉ: Số 82 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội từ ngày 25-9 đến 17 giờ chiều ngày Chủ nhật 30-9-2018.

Chẳng hạn, trong trường hợp THPT A và THPT B đá vòng bảng, cùng có điểm số như nhau, cùng có hiệu số như nhau, tổng số bàn thắng bằng nhau và đối đầu cũng bất phân thắng bạn, thì điểm "đạo đức" sẽ được tính đến.

Cụ thể: Thẻ vàng: 1 điểm; Thẻ đỏ gián tiếp (2 thẻ vàng): 3 điểm; Thẻ đỏ trực tiếp: 4 điểm; Thẻ đỏ trực tiếp sau khi cầu thủ đã nhận thẻ vàng trước đó: 5 điểm. Đội nào có chỉ số thẻ thấp nhất thì đội đó được đứng trên. Nếu các chỉ số vẫn bằng nhau thì BTC mới tiến hành bốc thăm để xác định đội đi tiếp. Chi tiết này sẽ giúp các đội bóng đá đẹp hơn, thân thiện hơn và giảm tối đa những tình huống lỗi không nên có.

Bổ sung Điều lệ “Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVIII-2018”

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVIII-2018 được tổ chức và thi đấu theo “Điều lệ Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội- Báo An ninh Thủ đô” đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt và Ban chỉ đạo Giải ban hành ngày 17/12/2001. Các trường THPT tham gia Giải năm nay dựa vào Điều lệ Giải để thành lập đội bóng, lựa chọn đối tượng tham gia Giải, lập hồ sơ đăng ký thi đấu và thi đấu.

Thể theo yêu cầu và nguyện vọng của nhiều đội, để phù hợp với thực tế, được sự đồng ý của Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức điều chỉnh bổ sung thêm một số vấn đề sau:

1- Các trường THPT phải tuân theo các quy định của Điều lệ Giải để đăng ký vận động viên thi đấu. Nghiêm cấm việc đưa người khác không phải là học sinh của trường hoặc trước đây là học sinh của trường nay đã đi trường khác hoặc đã tốt nghiệp THPT từ năm 2017 trở về trước.. vào danh sách đăng ký thi đấu và tham gia thi đấu.

Để thực hiện tốt điều lệ Giải, phòng chống tiêu cực, nâng cao tinh thần trách nhiệm của Ban Giám hiệu, giáo viên, Ban Tổ chức bắt buộc các trường phải tổ chức cho Vận động viên làm phiếu đăng ký thi đấu theo MS:2. Phiếu đăng ký phải có đầy đủ 3 chữ ký: học sinh, giáo viên chủ nhiệm, hiệu trưởng đồng thời có ảnh và đóng dấu giáp lai của trường. Các đội dán ảnh vào bảng ảnh và ghi rõ họ tên cầu thủ theo MS:4 (Thống nhất sử dụng ảnh 3 cm x 4 cm cho tất cả các MS:2; MS:4)

2- Ngoài việc đăng ký 15 VĐV và 2 lãnh đạo theo điều 3 của Điều lệ Giải, các đội có thể đăng ký thêm 5 vận động viên dự bị tham dự Giải (có mẫu kèm theo MS:3) và dán ảnh cầu thủ dự bị vào bảng ảnh (MS:4A). Trong quá trình tham dự Giải nếu có vận động viên nào trong số 15 vận động viên đăng ký chính thức bị chấn thương do tập luyện, thi đấu, bị tai nạn rủi ro, bị ốm dài hạn hoặc không thể thi đấu vì các lý do khác… thì Ban Giám hiệu nhà trường phải có công văn gửi đến Ban Tổ chức Giải xin phép thay thế VĐV (nêu rõ lý do). Vận động viên được thay thế phải là VĐV trong số 5 vận động viên dự bị trên. Đội nào thấy không cần thiết đăng ký vận động viên dự bị thì Ban Tổ chức không bắt buộc nhưng quá trình diễn ra Giải sẽ không cho phép bổ sung vận động viên mới.

3- Các trường phải tổ chức cho học sinh tham gia thi đấu khám sức khoẻ tại cơ quan y tế, bệnh viện. Danh sách đăng ký (MS:1; MS:3) phải được cơ quan y tế, bệnh viện xác nhận đủ sức khoẻ.

4- Đối với các trường THPT có nhiều học sinh mang quốc tịch nước ngoài học tập tại trường thì chỉ được phép đăng ký tối đa 6 cầu thủ ngoại (6/15), nhưng khi thi đấu trên sân thì chỉ cho phép 3 cầu thủ ngoại thi đấu (3/7). Các trường THPT có 100% học sinh mang quốc tịch nước ngoài thì không áp dụng điều này.

5- Việc tính điểm xếp hạng vẫn theo các quy định tại điều 10 của Điều lệ Giải. Tuy nhiên nếu các chỉ số vẫn bằng nhau thì phải xét chỉ số thẻ phạt cụ thể: Thẻ vàng: 1 điểm; Thẻ đỏ gián tiếp (2 thẻ vàng): 3 điểm; Thẻ đỏ trực tiếp: 4 điểm; Thẻ đỏ trực tiếp sau khi cầu thủ đã nhận thẻ vàng trước đó: 5 điểm. Đội nào có chỉ số thẻ thấp nhất thì đội đó được đứng trên. Nếu các chỉ số vẫn bằng nhau thì mới bốc thăm.

6- Trong các trận thi đấu, Lễ khai mạc, bế mạc nhất thiết VĐV, cầu thủ phải mặc quần áo do Ban Tổ chức Giải cấp. Nếu VĐV, cầu thủ không chấp hành mà vẫn được thi đấu thì trọng tài, giám sát trận đấu và các thành viên Ban Tổ chức Giải có mặt tại trận đấu và cầu thủ, HLV của đội vi phạm sẽ bị kỷ luật.

7- Sân thi đấu là sân cỏ nhân tạo nên Ban Tổ chức khuyến cáo các đội bóng không nên để cầu thủ đi giày bata (dễ bị trơn, trượt) mà nên dùng giày vải có núm cao su ở đế giày. Nghiêm cấm cầu thủ dùng giày đinh để thi đấu.

- Bóng tập luyện và thi đấu do Công ty CP Thể thao Động Lực độc quyền cung cấp.

8- Lệ phí thi đấu: Các đội bóng đăng ký tham gia Giải phải nộp về Ban Tổ chức Giải lệ phí là 2.000.000 đồng (Nộp ngay cùng với việc nhận hồ sơ thi đấu). Các đội được vào thi đấu giai đoạn 2 nộp thêm 300.000 đồng (nộp sau khi kết thúc Giai đoạn 1). Các đội vào vòng bán kết nộp thêm 500.000 đồng.

9- Khen thưởng: Từ mùa Giải năm 2003, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quốc Triệu- Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Ban Tổ chức Giải đã nâng số tiền Giải thưởng lên gấp đôi so với Điều lệ Giải đồng thời mở rộng thêm một số Giải thưởng phụ. Cụ thể:

-Đội vô địch: Cúp, cờ, huy chương vàng, tiền thưởng: 10.000.000 đồng

-Đội đoạt giải Nhì: Cờ, hương chương bạc, tiền thưởng: 6.000.000 đồng

-Đội đoạt giải Ba: Cờ, huy chương đồng, tiền thưởng: 4.000.000 đồng

-Đội đoạt giải Phong cách: Cờ, tiền thưởng: 2.000.000 đồng

- Tổ trọng tài xuất sắc nhất: tiền thưởng 1.000.000 đồng

-Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: tiền thưởng 500.000 đồng

-Thủ môn xuất sắc nhất: tiền thưởng 500.000 đồng

-Báo An ninh Thủ đô tổ chức bình chọn đội hình tiêu biểu ở các vị trí (7 người) và có giải thưởng riêng cho 7 vận động viên này (mỗi vận động viên 400.000 đồng)

- Hai Huấn luyện viên xuất sắc nhất: tiền thưởng 500.000 đồng/HLV

- VĐV lớp 10 xuất sắc nhất: tiền thưởng 500.000 đồng.

VietBao.vn