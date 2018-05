Đội bóng nào chặn được bước tiến của Hà Nội?

Đây vẫn là câu hỏi của người hâm mộ cũng như các đội bóng còn lại ở V-League sau từng vòng đấu khi chứng kiến phong độ “hủy diệt” của đội bóng Thủ đô trong suốt 1/3 chặng đường mùa giải đã qua. Sau tám vòng đấu, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm chỉ hai lần đánh rơi điểm số và đó đều là những trận hòa với tỷ số 1-1. Sự đồng đều ở cả ba tuyến cùng phong độ ổn định của các trụ cột giúp Hà Nội vững vàng ở ngôi đầu bảng với sáu điểm nhiều hơn đội xếp ngay sau là Than Quảng Ninh.

Trong vài mùa giải gần đây, có thể nói “đối trọng” lớn nhất với Hà Nội chính là FLC Thanh Hóa - đối thủ của họ ở vòng 9 tới đây. Đây là hai đội bóng sở hữu chiều sâu đội hình vào loại bậc nhất V-League và luôn thi đấu rất “máu lửa” mỗi khi đối đầu với nhau. Sau khi không thể lên ngôi ở mùa giải vừa qua, cả Hà Nội và FLC Thanh Hóa đều đã có những động thái tích cực trên thị trường chuyển nhượng nhằm hướng tới mục tiêu vô địch.

Tiền đạo Edward Ofere ghi bàn trở lại là tín hiệu đáng mừng cho đội bóng xứ Thanh.

Đội bóng xứ Thanh ngoài những cái tên đáng chú ý chiêu mộ từ đầu mùa như bộ đôi Minh Tuấn - Minh Tùng (Than Quảng Ninh) hay Xuân Thành (Becamex Bình Dương) thì tân HLV Nguyễn Đức Thắng cũng là gương mặt rất đáng chú ý với thành tích mùa giải vừa qua cùng Sài Gòn. Sau những thành tích không như ý hồi đầu mùa, FLC Thanh Hóa đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ với chuỗi năm trận bất bại.

Về lực lượng, cả hai đội sẽ có đội hình mạnh nhất ở trận so tài tới đây trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, FLC Thanh Hóa sẽ có đôi chút lợi thế khi HLV Chu Đình Nghiêm và tiền vệ kỳ cựu Phạm Thành Lương sẽ không thể góp mặt do vẫn đang trong thời gian thực hiện án kỷ luật. Với những khán giả bóng đá trung lập, một chiến thắng cho đội bóng xứ Thanh sẽ làm tăng đáng kể sức hấp dẫn của giải đấu, dù rằng đây là nhiêm vụ rất khó thực hiện vào thời điểm hiện tại.

Cơ hội cho các đội bóng xếp sau

Không chỉ trên sân Hàng Đẫy, vòng 9 V-League còn có nhiều cuộc so tài đáng chú ý khác với sự góp mặt của những cái tên trong nhóm dẫn đầu. Trên sân nhà Cẩm Phả, Than Quảng Ninh đang rất khao khát có được trọn vẹn ba điểm sau hai trận liền không thắng sẽ tiếp đón đối thủ TP Hồ Chí Minh thậm chí còn “bết bát” hơn với ba thất bại liên tiếp. Chắc chắn Than Quảng Ninh sẽ được đánh giá là “cửa trên” trong cuộc chạm trán này, dù vậy họ cũng không thể chủ quan trước TP Hồ Chí Minh đang rất “khát điểm”, cộng với việc bộ đôi hậu vệ Xuân Hùng và Thanh Hiền đều không thể góp mặt vì lý do thẻ phạt. Nhiều khả năng sẽ là một chiến thắng khó khăn cho đội chủ nhà trước đại diện của thành phố mang tên Bác.

Liệu Than Quảng Ninh có thể nhanh chóng đứng dậy sau thất bại ngay trên sân nhà ở vòng trước?

Trong khi đó, đội đang xếp thứ 4 là Sanna Khánh Hòa sẽ có chuyến làm khách không mấy dễ dàng trên sân của Hải Phòng. Phong độ “phập phù” của đội bóng thành phố cảng khiến họ đã có lúc bị đẩy xuống vị trí áp chót bảng xếp hạng mùa này. Lối chơi không có nhiều đột biến so với vài mùa giải trở lại đây khi sức mạnh hàng công của Hải Phòng tập trung chủ yếu ở hai chân sút người Jamaica là Diego Fagan và Anthony Stevens đã dần bị các đối thủ “bắt bài”, khiến họ thường xuyên gặp bế tắc trong các phương án triển khai tấn công.

Về phần đội bóng phố biển, dù vẫn duy trì được lối chơi “khó chịu” truyền thống nhưng Sanna Khánh Hòa cũng đang gặp vấn đề trong việc giải quyết trận đấu, bằng chứng là ba trận hòa liên tiếp vừa qua. HLV Võ Đình Tân cùng các học trò cần một chiến thắng để tiếp tục duy trì vị trí trong top 4.

Ở một vài trận đấu đáng chú ý khác, trên sân Hòa Xuân, đội bóng đang xếp thứ 3 và có phong độ ấn tượng Becamex Bình Dương gặp chủ nhà SHB Đà Nẵng. Còn tại Pleiku, hai đội bóng có lò đào tạo trẻ bậc nhất Việt Nam cũng như số lượng cổ động viên đông đảo là Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An. Đội bóng phố núi đang có phong độ nhỉnh hơn đôi chút nhưng hy vọng cải thiện vị trí áp chót khiến các cầu thủ Sông Lam Nghệ An sẽ càng quyết tâm trong trận đấu tới.

Lịch thi đấu vòng 9 V-League:

17 giờ ngày 25-5: SHB Đà Nẵng - Becamex Bình Dương

18 giờ ngày 25-5: Than Quảng Ninh - TP Hồ Chí Minh

18 giờ ngày 25-5: Sài Gòn - XSKT Cần Thơ

17 giờ ngày 26-5: Quảng Nam - Nam Định

17 giờ ngày 26-5: Hải Phòng - Sanna Khánh Hòa

17 giờ ngày 26-5: Hoàng Anh Gia Lai - Sông Lam Nghệ An

19 giờ ngày 26-5: Hà Nội - FLC Thanh Hóa

HUY VŨ

