Đơn giản điều này đã lặp đi lặp lại hết mùa này đến mùa khác và không hiếm đội có tư tưởng “buông” vì xem đấu cúp là một gánh nặng.

Không khó nhìn ra cái cách nhà tổ chức cho đá cúp quốc gia như một cữ dượt chủ yếu nhằm đỡ mỏi sau thời kỳ ngưng nghỉ quá dài chờ bóng V-League lăn trở lại. Không kể các cặp đấu có sự chênh lệch lớn về đẳng cấp từ đội hạng Nhất, một vài CLB đang ngoi ngóp ở V-League cũng chẳng mặn mà gì. Cho nên đòi hỏi cầu thủ đá cúp phải hay thì khó lắm.

Long An lo trụ hạng V-League hơn là dồn sức chơi cúp. Ảnh: HUY PHẠM

Chính vì thế, hầu hết CLB thường đối phó với cúp quốc gia bằng cách cho đội hình hai ra chơi, hoặc dùng làm nơi thử nghiệm lối đá, hay thử tài tân binh. Đấy là chưa kể cái danh sách đội tuyển quốc gia vừa xuất hiện cũng khó lòng để các tuyển thủ chơi hết mình vì còn phải giữ chân và dưỡng sức nữa.

Lịch thi đấu vòng 1/8 cúp quốc gia ngày 3-6: SHB Đà Nẵng - Thanh Hóa (VTV6 trực tiếp 17 giờ), Sanna Khánh Hòa - TP.HCM, Long An - Cần Thơ, Sài Gòn - HA Gia Lai (HTV Thể thao trực tiếp 18 giờ). Ngày 4-6: Quảng Nam - Hải Phòng, Than Quảng Ninh - Bình Phước, B. Bình Dương - Viettel (BTV2 trực tiếp 18 giờ 30), Hà Nội - SL Nghệ An.

