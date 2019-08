Sự kiện:

Võ sỹ MMA Từ Hiểu Đông sỉ nhục võ Trung Quốc

Võ thuật Trung Quốc

Video Ngụy Lôi và đối thủ thi triển "võ dởm" trên sàn đấu

Ngụy Lôi xuất hiện như cao thủ "hạ sơn" ở đại hội võ thuật truyền thống

Clip đang được chia sẻ rất nhiều trên mạng Weibo (Trung Quốc), phần lớn các khán giả đều bức xúc khi hai võ sư lại chiến đấu theo kiểu không chuyên nghiệp như vậy. "Họ đã dùng "võ dởm" để móc túi tiền của nhiều người", một khán giả bình luận gay gắt.

