Hải Phòng tiếp đón Hà Nội là cặp đấu đầu tiên của vòng đấu này. Cuộc chạm trán này được ban tổ chức V-League đẩy lên đá sớm do đội bóng Thủ đô sẽ phải chuẩn bị cho trận đấu vào ngày 21-2 tới với CLB Ceres–Negros (Philippines) trong khuôn khổ AFC Cup. Chuyến hành quân của Hà Nội đến làm khách trên sân Lạch Tray cũng là một trong những trận cầu đáng chú ý nhất của vòng, bởi cả hai đội là những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch mùa này và đang chỉ cách nhau một điểm trên BXH.

Đội khách tiếp tục thiếu vắng nhiều trụ cột ngoại binh như Hoàng Vũ Samson (treo giò) hay Gonzalo (chưa hoàn toàn bình phục sau chấn thương, khả năng ra sân còn bỏ ngỏ); còn Hải Phòng tuy thiếu vắng tiền đạo chủ lực Errol Anthony Stevens (do nhận đủ ba thẻ vàng) nhưng lại có lợi thế không nhỏ khi được thi đấu tại “chảo lửa” Lạch Tray với sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả đất Cảng, nơi họ đã giành chiến thắng 2-1 trước Hà Nội ở mùa giải năm ngoái.

Ở vòng đấu vừa qua, các học trò của HLV Trương Việt Hoàng đã phần nào lấy lại được sự tự tin và dần trở lại cuộc đua vô địch sau chiến thắng 2-1 trên sân Long An. Còn Hà Nội dù có được một thế trận lấn lướt trước SHB Đà Nẵng nhưng việc những chân sút của họ không có được sự chuẩn xác cần thiết ở những tình huống quyết định nên đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đành chấp nhận một kết quả hòa ngay trên sân nhà.

Trải qua năm vòng đấu đầu tiên, Hải Phòng với 9 điểm có được đang đứng ở vị trí thứ tư, còn đương kim vô địch Hà Nội xếp ngay phía trên họ với một điểm nhiều hơn. Trong năm lần chạm trán gần đây nhất trong khuôn khổ V-League, Hải Phòng chỉ thắng được một trận và nhận ba thất bại trước Hà Nội. Đội chủ nhà đang sẽ rất nỗ lực để giành chiến thắng nhằm vượt mặt chính đối thủ của mình trên BXH.

Các trận đấu còn lại của vòng 6 V-League 2017 sẽ diễn ra trong hai ngày cuối tuần. Đáng chú ý là cuộc so tài giữa đội bóng đang xếp thứ 5 là SHB Đà Nẵng và đội đầu bảng FLC Thanh Hóa. Trở về sân nhà Hòa Xuân sau chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Hàng Đẫy, các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức tràn đầy quyết tâm đánh bại đội bóng xứ Thanh đang có phong độ rất cao. Tuy vậy đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi chắc chắn HLV lão làng Ljupko Petrovic sẽ không vội vàng để các học trò ào ạt tấn công ngay từ đầu mà sẽ có những miếng đánh phù hợp nhằm khắc chế những ngòi nổ nguy hiểm bên phía đội bóng song Hàn như Vũ Phong, Đức Chinh hay Eydison Teofilo Soares.

Ở trận đấu này, FLC Thanh Hóa tiếp tục không có được sự phục vụ của đội trưởng Pape Omar do tiền đạo người Senegal vẫn đang trong thời gian thi hành án treo giò sáu trận của Ban kỷ luật VFF; ngoài ra họ còn mất tiền vệ Lê Quốc Phương trong hai trận đấu với lý do tương tự sau pha tranh chấp nguy hiểm với cầu thủ Âu Văn Hoàn của TP Hồ Chí Minh ở vòng đấu trước. Tuy thiếu vắng khá nhiều trụ cột quan trọng, nhưng đoàn quân của HLV Ljupko Petrovic sẽ hành quân tới Đà Nẵng với khao khát giành trọn ba điểm để tiến thêm một bước dài trên con đường chinh phục chức vô địch quốc gia lần đầu tiên của đội bóng.

Cùng thời điểm diễn ra cuộc so tài nói trên còn có trận đấu giữa Quảng Nam và Sanna Khánh Hòa. Đội chủ nhà thể hiện phong độ rất cao ở mùa giải này khi cùng với đội đầu bảng FLC Thanh Hóa là hai đội duy nhất bất bại, và đang có thành tích ghi bàn vô cùng ấn tượng với 11 bàn thắng sau năm vòng đấu đầu tiên (ngang bằng với Hà Nội). Ở các trận đấu đã qua, đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc đã thực sự cho thấy họ đang là hiện tượng thú vị của mùa giải năm nay khi giành chiến thắng trước những đối thủ khó nhằn như đương kim vô địch Hà Nội và ứng viên nặng ký cho chức vô địch là Than Quảng Ninh, hay mới đây nhất là cuộc lội ngược dòng ấn tượng sau khi bị dẫn trước hai bàn trên sân của Sông Lam Nghệ An, qua đó xuất sắc nắm giữ vị thứ hai trên BXH.

Về phía đội khách Sanna Khánh Hòa, họ đang đứng ở vị trí thứ 10 với một phong độ thất thường ở mùa giải năm nay. Trận thua 0-3 ngay trên sân nhà trước Than Quảng Ninh ở vòng đấu thứ 5 hẳn sẽ khiến các cổ động viên của đội bóng phố biển không thể yên tâm, và mục tiêu của thầy trò HLV Võ Đình Tân trong chuyến hành quân tới sân Tam Kỳ lần này không gì khác ngoài việc giành chiến thắng để thoát khỏi vị trí nguy hiểm trên BXH.

XSKT Cần Thơ tiếp đón Sài Gòn trên sân nhà là trận đấu cuối cùng của loạt trận ngày thứ bảy. Phong độ bết bát cùng với sự thiếu vắng của nhiều trụ cột trong đội hình đã khiến đội chủ nhà trượt dài xuống vị trí cuối cùng trên BXH, sau năm vòng đấu đội bóng của HLV Vũ Quang Bảo để lọt lưới tới 13 bàn, đang là hàng thủ tệ nhất giải. Trái lại Sài Gòn đang có được một phong độ ổn định từ đầu giải và hiện đang ở vị trí thứ sáu. Với một đội hình không nhiều ngôi sao (là đội bóng hiếm hoi của V-League chỉ có duy nhất hai cầu thủ ngoại trong danh sách đăng kí) nhưng lại tỏ ra rất khó chịu bởi lối chơi đồng đội và kỷ luật, Sài Gòn sẽ là một thử thách không dễ dàng với chủ nhà Cần Thơ nếu như họ muốn giành điểm thoát khỏi đáy BXH sau vòng đấu này.

Ba trận đấu còn lại của vòng 6 sẽ được lần lượt diễn ra vào ngày chủ nhật: Than Quảng Ninh tiếp đón Sông Lam Nghệ An; Long An đến làm khách trên sân của TP Hồ Chí Minh và Becamex Bình Dương chạm trán Hoàng Anh Gia Lai. Những cặp đấu này hứa hẹn sẽ mang tới những trận cầu hấp dẫn đáng mong chờ cho người hâm mộ cả nước cuối tuần này.

HUY VŨ

VietBao.vn