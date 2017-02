Trận cầu mở màn cho vòng đấu này là cuộc so tài giữa chủ nhà Sanna Khánh Hòa và đội khách Hải Phòng. Đội chủ sân 19-8 Nha Trang đang có phong độ khá bết bát, sau sáu vòng đấu đầu tiên họ giành được duy nhất một chiến thắng ở vòng đấu mở màn gặp Becamex Bình Dương, rồi liên tiếp sau đó là chuỗi trận chỉ hòa và thua đáng thất vọng. Thầy trò HLV Võ Đình Tân đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng (BXH) với chỉ vỏn vẹn sáu điểm.

Ngược lại đội khách Hải Phòng (xếp thứ 4) lại đang có được phong độ nhỉnh hơn đôi chút với ba chiến thắng từ đầu mùa. Tuy vậy chắc hẳn thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sẽ phần nào bị ảnh hưởng tâm lý khi ra sân trong trận đấu tới bởi họ vừa phải đón nhận thông tin không vui khi lĩnh án phạt 50 triệu đồng và phải thi đấu trên sân nhà không khán giả ở vòng đấu thứ 8 sắp tới gặp Quảng Nam sau sự cố các cổ động viên của câu lạc bộ (CLB) thành phố cảng có những lời lẽ quá khích, lăng mạ trọng tài chính ở vòng 6 vừa qua.

Tuy nhiên với tình cảnh của hai đội hiện tại, có lẽ sẽ không bất ngờ nếu trận đấu kết thúc với một kết quả có lợi dành cho đội khách, nhất là trong bối cảnh Hải Phòng đang rất quyết tâm để sớm trở lại cuộc đua vô địch mùa này sau những khởi đầu không như ý. Đội chủ nhà chắc hẳn sẽ cần thể hiện một lối chơi chắc chắn và hợp lý nếu muốn giành điểm trong trận đấu đầy khó khăn này.

Trận cầu tâm điểm của vòng đấu chắc hẳn là cuộc chạm trán giữa Quảng Nam và FLC Thanh Hóa, hai đội bóng đang dẫn đầu BXH V-League ở thời điểm hiện tại. Đây cũng là hai CLB duy nhất vẫn duy trì được thành tích bất bại sau sáu vòng đấu đầu tiên. Trận đấu trên sân Tam Kỳ được đánh giá là đặc biệt quan trọng với cả hai đội.

“Ngựa ô” Quảng Nam sẽ chính thức vượt mặt đối thủ xứ Thanh nếu giành được chiến thắng trên sân nhà cuối tuần này bởi khoảng cách giữa họ và đội bóng của HLV Ljupko Petrović chỉ là hai điểm. Tuy vậy đây lại là nhiệm vụ không hề dễ dàng, bởi dù thiếu vắng khá nhiều trụ cột do chấn thương và treo giò, nhưng FLC Thanh Hóa dưới bàn tay của chiến lược gia lão luyện người Bosnia và Herzegovina vẫn đang cho thấy sự chắc chắn và hiệu quả trong lối chơi nhờ sự gắn kết giữa các cầu thủ trong đội. Một trận đấu khó dự đoán và người hâm mộ cả nước chắc hẳn sẽ rất trông đợi những diễn biến trong 90 phút đầy cảm xúc trên sân Tam Kỳ thứ bảy tới.

Cũng ở loạt trận này còn có cuộc so tài giữa chủ nhà TP Hồ Chí Minh (xếp thứ 8) và đội khách XSKT Cần Thơ (xếp thứ 13). Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp đội bóng thành phố mang tên Bác được thi đấu trên sân nhà sau thắng lợi 5-2 đầy tai tiếng trước Long An ở vòng đấu vừa qua, và đó mới là lần thứ hai họ được hưởng niềm vui chiến thắng ở V-League 2017. Đội chủ sân Thống Nhất vẫn đang trong quá trình hòa nhập và thích nghi với lối chơi cũng như tư duy chiến thuật mới của HLV người Pháp Alain Fiard, chiến lược gia 59 tuổi dày dặn kinh nghiệm từng nhiềm năm làm trợ lý HLV ở CLB AJ Auxerre tại Ligue 1. Ngoài ra, việc “thay máu” gần 2/3 đội hình từ đầu mùa cũng đòi hỏi CLB cần có thêm nhiều thời gian để hoàn thiện quá trình tạo dựng một tập thi đấu gắn kết và ăn ý. Chiến thắng ở vòng đấu trước chắc hẳn sẽ là nguồn động lực to lớn khích lệ toàn đội chiến đấu hết mình để giành chiến thắng cũng như niềm tin nơi người hâm mộ.

Cũng được giành được trọn vẹn ba điểm ở vòng đấu vừa qua, XSKT Cần Thơ đã tạm thoát khỏi vị trí cuối BXH, nhưng quan trọng hơn chiến thắng này đã giúp thầy trò HLV Vũ Quang Bảo có được sự tự tin sau những kết quả bết bát từ đầu mùa. Tuy vậy với việc không có được sự phục vụ của trung vệ đội trưởng Trần Chí Công do bị treo giò (nhận đủ ba thẻ vàng), đội khách được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trong khâu phòng ngự do các cầu thủ còn lại tỏ ra khá thiếu kinh nghiệm. Nếu thất bại, tân binh V-League 2017 có nguy cơ “sa lầy” trở lại với chuỗi trận đáng buồn và người hâm mộ bóng đá Cần Thơ chắc hẳn sẽ không hề mong muốn điều này. Trận đấu trên sân Thống Nhất hứa hẹn sẽ là một cuộc so tài quyết liệt, hấp dẫn và khó dự đoán của vòng 7 này.

Trận đấu còn lại của loạt trận ngày thứ bảy là cuộc đọ sức giữa Long An (xếp thứ 14) và Hoàng Anh Gia Lai (xếp thứ 9). Có lẽ không cần phải nhắc lại nhiều về sự cố đáng buồn mà ban lãnh đạo và các cầu thủ Long An đã gây ra trên sân Thống Nhất của TP Hồ Chí Minh ở vòng đấu vừa qua. Đội chủ nhà đang phải chịu vô số áp lực từ dư luận và cả ở lĩnh vực chuyên môn khi họ đang xếp ở vị trí cuối cùng trên BXH, cùng với những án phạt liên tiếp phải đón nhận trong những ngày gần đây. Lần lượt Chủ tịch CLB Võ Thành Nhiệm, HLV trưởng Ngô Quang Sang, đội trưởng Huỳnh Quang Thanh và thủ môn Nguyễn Minh Nhựt đều phải nhận những án phạt nặng và bị cấm tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam quản lý trong thời gian tới.

Chính vì vậy điều cần làm ngay lúc này là đội bóng cần mạnh mẽ đứng dậy đối mặt với những khó khăn, mà cụ thể là nhiệm vụ giành thắng lợi trên sân nhà ở trận đấu cuối tuần này với Hoàng Anh Gia Lai. Tân HLV Phan Văn Giàu và Quyền chủ tich CLB Nguyễn Môn sẽ còn nhiều việc phải làm nếu muốn đưa con tàu Long An thoát khỏi cuộc khủng hoảng trầm trọng hiện tại và trở lại đúng quỹ đạo trong tương lai gần.

Nhưng thật không may cho Long An khi đang trong tình thế ngặt nghèo như vậy thì họ lại phải đón tiếp đội bóng phố núi đang hừng hực khí thế sau hai chiến thắng liên tiếp ở các vòng đấu vừa qua cùng sự thăng hoa của các cầu thủ trẻ Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh hay Hồng Duy... Vòng đấu trước, dù phải làm khách trên sân của Becamex Bình Dương nhưng các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn xuất sắc giành được thắng lợi 1-0 với bàn thắng muộn của tiền vệ Văn Thanh. Nhiều khả năng ở vòng 7 này, phong độ cao của những trụ cột bên phía Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp tục là điểm tựa để các cổ động viên đội khách tự tin vào một kết quả tích cực cho đội bóng con cưng.

Loạt trận ngày chủ nhật sẽ mở màn bằng cuộc tiếp đón của Sông Lam Nghệ An (đứng thứ 12) với đội khách SHB Đà Nẵng (đứng thứ 5). Đội bóng xứ Nghệ với niềm tự hào chưa bao giờ phải xuống hạng kể từ khi V-League ra đời giờ đây đang thực sự phải đối mặt với nỗi lo sợ “lạ lẫm” ấy. Sự sa sút của đội bóng xứ Nghệ đến từ nhiều nguyên nhân: chất lượng ngoại binh dưới mức trung bình, hàng phòng ngự mất nhiều trụ cột do chấn thương hay treo giò và đặc biệt là thiếu vắng sự ủng hộ của khán giả nhà đối với đội bóng quê hương.

Trong cuộc tiếp đón đại diện miền trung chiều chủ nhật này, đội chủ nhà sẽ không có được sự phục vụ của trung vệ Quế Ngọc Hải do lĩnh án treo dò (nhận đủ ba thẻ vàng). Mùa giải này rất nhiều lần đội trưởng của Sông Lam Nghệ An đảm nhận vị trí tiền vệ mỏ neo trong sơ đồ chiến thuật của HLV Nguyễn Đức Thắng, và ở trận đấu sắp tới nhiều khả năng người thay thế cho anh sẽ là tiền vệ Hồ Sỹ Sâm. Đội bóng xứ Nghệ chắc chắn rất khao khát một kết quả khả quan trên sân nhà để lấy lại phần nào tình cảm nơi người hâm mộ.

Ở chiều ngược lại, đội bóng sông Hàn vừa trải qua hai trận hòa với những đối thủ nặng ký cho chức vô địch là Hà Nội và FLC Thanh Hóa. Mới chỉ để thua một trận đấu duy nhất ở mùa giải này, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức chắc chắn sẽ rất quyết tâm trong chuyến làm khách trên sân Vinh ở vòng đấu này khi họ đang có trong tay đội hình ra sân mạnh nhất.

Hai trận đấu muộn nhất của vòng này là cuộc tiếp đón đội khách Sài Gòn của Than Quảng Ninh trên sân nhà Cẩm Phả và Becamex Bình Dương đến làm khách trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội. Đó cũng là những cặp đấu đáng được chờ đợi của vòng 7 V-League 2017 cuối tuần này, một vòng đấu hứa hẹn những diễn biến cuốn hút cùng nhiều xáo trộn trên BXH.

HUY VŨ

VietBao.vn