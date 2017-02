V-League 2017 mới chỉ trải qua bốn vòng đấu nhưng FLC Thanh Hóa đã sớm thể hiện được quyết tâm giành ngôi vô địch. Mùa giải trước, dù sở hữu đội hình gồm nhiều hảo thủ như Pape Omar, Văn Bình, Hoàng Thịnh hay Tiến Thành nhưng đội bóng xứ Thanh vẫn không thể cán đích với vị trí cao nhất. Chính vì vậy ngay trong những bước chuẩn bị đầu tiên cho mùa giải năm nay, ban lãnh đạo đội bóng đã có những sự đầu tư mạnh tay nhằm đưa về những cầu thủ chất lượng bổ sung cho cả ba tuyến.

Họ thành công trong việc chiêu mộ hai tuyển thủ quốc gia là Nguyễn Trọng Hoàng và Đinh Tiến Thành từ Becamex Bình Dương và XSKT Cần Thơ; đặc biệt là chữ ký của một trong những tiền đạo xuất sắc nhất V-League 2016 Uche Iheruome. Với 14 bàn thắng ghi được ở mùa giải trước, tiền đạo người Nigeria là nhân tố chính trong lối chơi phòng ngự phản công thần tốc của đội bóng cũ Sanna Khánh Hòa. Tham vọng của đội bóng xứ Thanh còn được thể hiện bằng việc họ đưa về HLV Ljupko Petrovic, người từng dẫn dắt Sao Đỏ Belgrade giành cúp C1 châu Âu năm 1991.

Với lực lượng hùng hậu như vậy, không quá ngạc nhiên khi FLC Thanh Hóa thi đấu khá ổn định và có được những chiến thắng liên tiếp. Trong bốn trận đấu đã qua họ chỉ mất điểm ở trận hòa với Becamex Bình Dương tại vòng đấu thứ tư. Tiếp đón đối thủ đang có phong độ không tốt là CLB TP Hồ Chí Minh (đang xếp thứ 11 trên BXH) trên sân nhà vào cuối tuần này là cơ hội rất tốt để đoàn quân của HLV Ljupko Petrovic duy trì khoảng cách với các đội bám đuổi phía sau.

Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với FLC Thanh Hóa là CLB Hà Nội, đội đang xếp thứ nhì, sẽ có một vòng đấu hứa hẹn nhiều khó khăn khi phải chạm trán với đội bóng đang xếp thứ tư là SHB Đà Nẵng. Đội bóng Thủ đô vừa đón nhận thông tin không vui khi tiền đạo chủ lực gốc Nigeria Hoàng Vũ Samson dính án phạt treo giò 2 trận sau pha phạm lỗi với tiền vệ Châu Ngọc Quang bên phía Hoàng Anh Gia Lai trong khuôn khổ vòng 3 V-League 2017. Đây chắc chắn sẽ là mất mát to lớn bởi chân sút 28 tuổi này đã ghi tới bốn bàn trong hai vòng đấu gần đây. Ngược lại, HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng sẽ bớt đi được mối lo bởi trong ba trận đấu gần nhất gặp đội bóng sông Hàn, Hoàng Vũ Samson đều ghi tên mình trên bảng tỷ số. Cuộc so tài trên SVĐ Hàng Đẫy vào thứ bảy tới được giới chuyên môn đánh giá là rất hấp dẫn và cân sức giữa hai đại diện ưu tú nhất của bóng đá hai miền.

Cùng thời điểm với trận đấu giữa CLB Hà Nội và SHB Đà Nẵng còn có một cuộc so tài khác sẽ diễn ra khi đội bóng đương kim á quân Hải Phòng sẽ hành quân tới sân của Long An. Đội khách đang không có được phong độ ổn định khi giành được hai chiến thắng và để thua hai trận sau bốn vòng đấu, tạm thời xếp thứ sáu trên BXH. Trong khi đó Long An còn tỏ ra bết bát hơn khi chỉ có được duy nhất một chiến thắng và một trận hòa, dậm chân tại vị trí thứ 10. Tại V-League 2016 Hải Phòng đã ghi được 10 bàn thắng ở hai lượt đi và về gặp Long An nên sẽ không quá bất ngờ nếu lần này đội bóng của thành phố hoa phượng đỏ một lần nữa giành được chiến thắng cách biệt trước đội chủ nhà.

Ngoài ba trận đấu đáng chú ý trên, cũng trong loạt trận ngày thứ bảy tới còn có cuộc chạm trán giữa Sài Gòn và Becamex Bình Dương. Hai đội đang có phong độ khá tương đồng và cùng chia nhau những vị trí khá cao trên BXH. Lợi thế sẽ hơi nghiêng một chút về phía Sài Gòn khi họ được thi đấu trên sân nhà, nhưng Becamex Bình Dương cũng sở hữu cho mình “vũ khí hạng nặng” là QBV Việt Nam 2015 Nguyễn Anh Đức, tiền đạo đang có năm bàn thắng chỉ sau bốn vòng đấu đầu tiên. Đây là trận đấu rất khó dự đoán, một tỷ số hòa có lẽ sẽ là kết quả hợp lý cho cả hai đội.

Ngày chủ nhật sẽ diễn ra ba trận đấu còn lại của vòng 5, gồm Sông Lam Nghệ An gặp Quảng Nam, Sanna Khánh Hòa tiếp đón Than Quảng Ninh và cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội nằm cuối BXH là Hoàng Anh Gia Lai và XSKT Cần Thơ. V-League 2017 mới chỉ trải qua vài vòng đấu và thứ tự của các đội trên BXH chắc chắn sẽ có nhiều biến động sau lượt trận vào cuối tuần này.

HUY VŨ

VietBao.vn