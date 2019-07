Sự kiện:

Lùm xùm Nam Anh Kiệt - Vịnh Xuân đánh nhau

Khám phá võ thuật

Thể thao

Video Chưởng môn Nam Anh Việt tiết lộ chia tiết vụ võ sư Kiệt đánh người gây xôn xao:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Chưởng môn Vịnh Xuân Quyền Anh Việt Kungfu tiết lộ nhiều tình tiết trong vụ việc vừa qua

“Ngoài ra, nói lúc đó trong võ đường chỉ có mình anh Khánh thôi là hoàn toàn sai. Vì còn có một ông, tôi đoán ngoài 60 tuổi đang mặc võ phục. Anh Khánh cũng đang mặc đồ võ dạy cho người kia, nhưng sau đó anh Khánh lại nói đó là bệnh nhân của mình. Tôi thấy quá sai”, võ sư Nam Anh Việt khẳng định.

Ngày 13/7 vừa qua, làng võ Việt chấn động với clip quay lại cảnh Tổng đàn chủ Vịnh Xuân Nam Anh tại Việt Nam đánh ông Nam Nguyên Khánh - Chưởng môn Vịnh Xuân Quyền Nam Bắc được tung lên mạng. Võ sư Nguyên Khánh đã phải nhập viện để điều trị đa chấn thương và một chiếc răng của ông bị gãy. Chưởng môn Vịnh Xuân Quyền Nam Bắc tố mình bị "đánh hội đồng". Võ sư Nam Anh Kiệt vì sự việc này đã bị bãi chức Tổng đàn chủ, nhưng bác bỏ những cáo buộc của ông Khánh. Sự việc gây hoang mang và bức xúc trong dư luận.

VietBao.vn